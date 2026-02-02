광주 서구, 꿈마당어린이공원 새단장…주민 의견 적극 수렴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위생·안전 위한 덮개형 모래놀이터 조성

다목적 잔디마당·생활정원·비가림시설 마련

광주광역시 서구는 화정3동 꿈마당어린이공원이 주민들의 의견을 반영해 아이와 주민 모두가 편안하게 이용할 수 있는 '힐링파크'로 재탄생했다고 2일 밝혔다.

서구는 '우리동네 힐링파크 조성사업'을 통해 노후 어린이공원을 쉼과 문화가 있는 편안한 생활공간으로 조성하고 있으며 꿈마당어린이공원에는 자연놀이터를 비롯해 주민편의시설과 생활정원을 새롭게 마련했다.

꿈마당어린이공원은 조성 과정에서 탄성포장과 모래포장 등 놀이터 바닥 포장 방식에 대해 다양한 주민 의견이 제시됐다. 서구는 일방적인 결정보다는 설문조사, 주민설명회, 현장 의견 수렴 등 숙의 과정을 통해 주민 의견을 충분히 반영한 공간 개선 방안을 마련했다.

서구는 친환경성을 고려하면서도 안전과 위생 문제를 함께 해결할 수 있도록 기존 모래 포장을 우드칩 포장과 잔디 식재를 활용한 친환경 포장재로 전환했다. 특히 관내 어린이공원 최초로 그물망 덮개를 설치한 모래 전용 놀이터는 아이들이 보다 쾌적한 환경에서 안심하고 이용할 수 있도록 했다.

또 지역 주민 등 다양한 세대가 함께 이용할 수 있도록 공간을 재배치했다. 다목적 잔디마당과 생활정원을 조성하고 비나 햇빛을 피해 상시 이용할 수 있는 비가림시설을 설치해 공원의 활용도를 높였다. 이는 주민 의견을 하나로 모아 공간에 담아낸 모범 사례로 평가된다.

공원 개방 이후 인근 유치원 관계자와 주민들은 "아이를 안심하고 보낼 수 있는 공원이 됐다", "공원이 좋아지니 동네 전체가 살아난 느낌"이라며 긍정적인 반응을 보였다.





김이강 서구청장은 "도심 공원은 주민의 일상과 가장 가까운 생활 공간이다"며 "앞으로도 주민의 목소리를 반영해 삶의 반경 안에서 휴식과 여가를 누릴 수 있는 공간 조성을 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

