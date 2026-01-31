음성 공장 화재 진화율 90% 속 연기 계속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

충북 음성군의 한 생활용품 제조공장에서 발생한 대형 화재가 밤샘 진화 끝에 큰 불길은 잡혀가고 있지만, 실종된 외국인 근로자 2명 가운데 1명은 여전히 행방이 확인되지 않고 있다.

소방당국은 31일 오전 현재까지 대응 2단계를 유지한 채 화재 진압과 인명 수색을 동시에 진행하고 있다.

현장은 밤새 이어진 진화 작업의 흔적으로 처참한 모습이었다. 불에 녹아 찢어진 외장 패널이 힘없이 늘어져 있었고 내부 철골 구조가 그대로 드러난 곳도 많았다. 일부 건물은 철골이 엿가락처럼 휘어졌고, 지붕이 내려앉아 내부가 훤히 들여다보였다. 검게 그을린 창문은 산산이 깨져 있었으며, 전체적으로 폭탄을 맞은 듯한 광경이었다.

진화율은 90%까지 올라왔지만 이날 오전 11시 기준으로도 공장 곳곳에서는 연기가 계속 피어오르고 있다. 소방대원들은 건물 주변에 남아 있는 불씨를 제거하는 작업을 이어가고 있다.

동시에 실종자에 대한 수색도 병행되고 있다. 화재 당시 공장에 있던 인원 83명 가운데 81명은 긴급 대피했으나, 20대 네팔 국적 근로자와 50대 카자흐스탄 국적 근로자 등 2명의 행방이 확인되지 않았다.

불길이 어느 정도 진정된 이후 수색이 본격화됐고, 이날 0시 39분쯤 공장 건물 2층 계단 인근에서 1명이 숨진 채 발견됐다. 소방당국은 해당 시신이 실종된 외국인 근로자 2명 중 1명일 가능성이 크다고 보고 있으며, 잔해를 제거하는 과정에서 발견된 것으로 전해졌다.

소방당국은 발견된 시신을 음성 금왕장례식장으로 옮겼고, 경찰은 정확한 신원 확인을 위해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했다.

화재 현장은 과열로 인해 철골 구조물과 건물 일부가 붕괴된 상태여서 내부 진입이 쉽지 않은 상황이다. 소방당국은 건물 구조상 물을 직접 분사하기 어려운 구간이 있어 포크레인 등 중장비를 동원해 원자재와 잔해를 걷어내며 진화와 수색을 이어가고 있다고 설명했다.

소방당국 관계자는 "구조물 붕괴 우려로 야간 수색에 어려움이 있었지만, 현재 진화율이 90%에 육박하면서 남은 실종자 수색에도 속도가 붙을 것으로 보인다"고 말했다.

불이 난 공장은 물티슈와 기저귀 등을 생산하는 생활용품 제조업체다. 전체 5개 동, 약 2만4000㎡ 규모의 공장 가운데 3개 동이 불에 탄 것으로 잠정 파악됐다.

한때 불씨가 바람을 타고 약 500ｍ 떨어진 야산으로 옮겨 붙어 약 1000㎡를 태우기도 했으며, 인근 공장 등 3개 동도 일부 피해를 입은 것으로 전해졌다.





해당 공장은 유해화학물질을 취급하지 않는 것으로 알려졌다. 소방당국은 공장이 샌드위치 패널 구조인 데다 내부에 가연성 물질인 펄프가 다량 보관돼 있어 불길이 급속히 확산한 것으로 보고, 사측을 상대로 정확한 화재 원인과 경위를 조사할 방침이다.





