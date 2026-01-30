지금도 싼데 더 내려간다…알리, 내달 최대 60% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알리익스프레스, 2월1~7일 초이스데이

연말연초 사랑가득 선물대전

알리익스프레스가 다음달 1일부터 7일까지 연초 주요 선물 시즌을 맞아 '초이스데이' 프로모션을 진행한다. 이번 초이스데이는 '사랑가득 선물대전'을 주제로, 상황별 추천 상품 큐레이션을 통해 소비자가 선물 고민을 손쉽게 해결할 수 있도록 한다. 이번 행사에서는 다양한 브랜드와 카테고리에 걸쳐 최대 60% 할인 혜택을 선보인다.

행사 기간 동안 테마별 기획전이 운영된다. 다음달 1일부터 3일까지 열리는 밸런타인데이 기획전에서는 초콜릿, 사탕, 액세서리 등 로맨틱 선물, 4일부터 5일까지의 졸업 시즌 기획전에서는 디지털 기기, 사무 용품 등 실속형 아이템, 6일부터 7일까지의 설 명절 기획전에서는 한우, 제철 과일, 가전 등 명절 맞춤 선물을 집중적으로 소개한다.

디지털 용품, 가구, 가전 등 주요 카테고리 상품을 폭넓게 구성했으며, 한국 소비자 수요를 반영해 현지 식품 카테고리를 강화한 것이 특징이다. 제철 과일, 육류, 음료, 스낵은 물론 삼계탕·햄 등 간편식, 소고기·햄·과일 등 선물용 식품 세트, 밸런타인데이 초콜릿과 사탕 선물 세트도 다양하게 준비됐다.

합리적인 쇼핑을 위한 결제 혜택도 마련했다. 행사 기간 유니온페이 카드로 70달러 이상 결제 시 10달러 할인이 제공되며, ID 1개 당 최대 2회까지 적용할 수 있다.





초이스데이는 매달 초 국내 고객을 위해 선정한 상품을 대상으로 진행되는 프로모션으로, 자세한 정보는 알리익스프레스 모바일 앱에서 확인할 수 있다.





지연진 기자 gyj@asiae.co.kr

