"축의금 10만원도 부족?"…요즘 결혼식장 식대 얼마길래

강남 예식 평균 3599만원, 식대 9만원대 진입

경상도는 1228만원…지역별 격차 점점 커져

서울 강남권 예식장의 1인당 식대가 9만원을 넘어선 것으로 나타났다. 전국 평균 결혼식 비용은 안정세를 유지했지만 강남 지역을 중심으로 예식장 비용이 오르며 지역 간 격차는 더욱 벌어지고 있다.

결혼 비용 양극화…강남 3599만원 역대 최고

30일 한국소비자원이 발표한 '2025년 12월 결혼서비스 가격 동향' 조사 결과에 따르면 전국 14개 지역의 결혼서비스 전체 비용 평균은 2091만원으로 집계됐다. 결혼식장 대관료를 비롯해 스튜디오 촬영, 드레스, 메이크업 등 결혼식에 통상 포함되는 패키지 상품을 합산한 금액이다.

이는 지난해 10월 평균(2086만원)보다 0.2% 오른 수준으로 최근 3개월간 큰 변동 없이 비교적 안정적인 흐름을 이어가고 있다고 소비자원은 설명했다.

다만 지역별 격차는 여전히 컸다. 서울 강남 지역의 평균 결혼식 비용은 3599만원으로, 지난 10월 대비 2.8% 상승하며 지난해 4월 조사 이후 최고치를 기록했다. 특히 강남 지역의 1인당 평균 식대는 10월 8만8000원에서 12월 9만원으로 2.3% 오르며 처음으로 9만원대에 진입했다.

이에 대해 소비자원은 강남 상위 10%에 해당하는 고가 예식장의 식대가 지난 10월 12만원에서 12월 14만2000원으로 18.3% 상승하면서 전체 중간 가격까지 끌어올린 것으로 분석했다.

치솟는 식대에 '축의금 고민'… 지역별 격차도 뚜렷

예식장 식대 상승은 하객들의 심리적 부담으로도 이어지고 있다. 축의금을 어느 수준으로 해야 하는지를 두고 고민이 커지고 있는 것이다. 최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS) 등에서는 식대 부담을 고려해 결혼식 참석 여부를 고민하거나 친분이 깊지 않은 지인의 결혼식 초대를 부담스럽게 느낀다는 의견도 공유되고 있다.

반면 경상도 지역의 평균 결혼식 비용은 1228만원으로 가장 낮아 강남권의 3분의 1 수준에 그쳤다. 대전과 광주 지역은 일부 예식장의 할인 정책 영향으로 10월 대비 각각 4.4% 감소하며 가장 큰 하락폭을 보였다.





소비자원 관계자는 "결혼서비스 비용은 지역별·업체별로 가격 차이가 매우 크고 옵션 선택에 따라 추가 비용이 발생할 수 있다"며 "예비부부들은 계약 전 '참가격' 누리집 내 예상 견적 조회 기능을 활용해 세부 항목별 가격을 꼼꼼히 확인할 필요가 있다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

