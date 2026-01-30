LG전자, 연매출 89.2조 역대 최대…4Q 영업손실 적자전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 89.2조 역대 최대

영업이익은 27.5% 감소

생활가전·전장 10년 연속 성장

LG전자가 지난해 89조원이 넘는 매출을 올리며 2년 연속 최대치를 경신했다. 생활가전과 전장이 관세 부담, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 등 비우호적 환경에도 성장한 덕분이다. 다만 더딘 디스플레이 수요 회복과 마케팅 비용 증가로 수익성은 둔화했다.

30일 LG전자에 따르면 지난해 연결 기준 매출액은 89조2009억원으로 전년 대비 1.7% 증가했다. 생활가전과 전장은 2015년 이후 10년 연속 성장세를 이어갔다.

대표적인 질적 성장 영역으로 꼽히는 전장, 냉난방공조, 부품 솔루션 등 B2B(기업 간 거래) 매출액이 24조100억원으로 전년 대비 3% 늘었다. 같은 기간 제품과 서비스를 결합한 구독 매출액도 29% 늘어 2조5000억원을 기록했다.

반면 영업이익은 2조4784억원으로 전년 대비 27.5% 감소했다. 특히 지난해 4분기 영업손실이 1090억원으로 잠정 집계되면서 9년 만에 분기 적자를 기록했다.

LG전자는 "디스플레이 기반 제품의 수요 회복이 지연되는 가운데 경쟁 심화에 따른 마케팅비 투입이 늘었다"며 "하반기 들어서는 인력구조 효율화 차원에서 실시한 전사 희망퇴직으로 수천억 원 상당의 비경상 비용도 인식했다"고 설명했다. 다만 "희망퇴직 비용은 중장기 고정비 부담 완화 요인으로 작용할 전망"이라고 덧붙였다.

사업별로는 주력사업인 생활가전이 역대 최대 매출을 기록했다. HS 사업본부의 매출액은 26조1259억원, 영업이익은 1조2793억원을 거뒀다. 영업이익의 경우 일회성 비용을 제외하면 소폭 늘어 생산지 최적화, 판가 조정, 원가 개선 등 관세 대응 능력을 입증했다는 평가가 나온다.

LG전자는 "올해는 인공지능(AI) 가전 라인업 확대 및 신흥시장 공략으로 성장을 이어갈 계획"이라며 "빌트인, 부품 솔루션 등 사업 육성과 AI 홈, 홈 로봇 등 미래준비 노력도 이어갈 것"이라고 밝혔다.

TV 등 디스플레이 기반 제품 사업을 맡은 MS 사업본부는 매출액 19조4263억원, 영업손실 7509억원으로 전년 대비 적자 전환했다. 수요 회복 지연과 시장 내 경쟁이 심화한 여파다.

올해는 OLED뿐 아니라 LCD에서도 마이크로 RGB 등 경쟁력 있는 제품으로 라인업을 강화할 계획이다. 스탠바이미, 이지 TV 등 라이프스타일 라인업 수요도 적극 발굴하고, 웹 OS 광고·콘텐츠 사업도 콘텐츠 투자, 파트너십 확대 등을 지속하며 고속 성장을 이어갈 예정이다.

VS 사업본부는 수주잔고의 원활한 매출 전환으로 매출액(11조1357억원)과 영업이익(5590억원) 모두 역대 최대치를 기록했다. 올해 전장 사업은 거시환경 변동성 확대로 완성차 수요가 다소 정체될 전망이나 완성차 제조업체와 협력을 강화하고 운영 효율화를 통해 안정적 수익성을 확보할 방침이다. 소프트웨어중심차량(SDV)과 AI중심차량(AIDV) 등 미래차 솔루션 역량 주도에도 박차를 가한다.

ES 사업본부는 매출액 9조3230억원, 영업이익 6473억원을 기록했다. 전년 대비 매출액은 늘었고, 영업이익 역시 일회성 희망퇴직 비용을 제외하면 소폭 늘었다.





LG전자는 "올해는 해외 시장을 중심으로 친환경 냉매를 적용한 히트펌프 등 고효율 솔루션 수요가 늘어날 전망"이라며 "AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 기회를 확보하기 위해 노력하는 한편 차세대 기술인 액체 냉각 솔루션의 상용화와 액침 냉각 솔루션 개발을 위한 파트너십 확대도 꾸준히 진행할 예정"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

