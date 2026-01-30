오픈AI, 4분기 IPO 추진…기업가치 최대 8300억달러

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

챗GPT 개발사 오픈AI가 올해 4분기 기업공개(IPO)를 준비하고 있는 것으로 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 29일(현지시간) 오픈AI가 4분기 상장을 위해 미국 월가 은행들과 비공식 협의를 진행하고 최고회계책임자(CAO)와 기업사업재무책임자(CBFO)를 뽑으면서 재무 조직도 확대하는 등 사전 준비 작업에 들어갔다고 소식통을 인용해 보도했다.

오픈AI는 현재 기업가치가 약 5000억달러로 평가받고 있다. 다만 WSJ는 오픈AI가 연말까지 성공적인 상장을 하기가 쉽지 않을 수도 있다고 봤다. 먼저 최근 경영진 일부를 조정했다. 또한 소비자 사업 부문에서는 구글과 치열하게 경쟁하고 있다. 최근에는 챗GPT 품질 개선을 위한 수주간의 '코드 레드(code red)' 대응 체제를 선언하기도 했다. 또한 오픈AI의 공동 창업자인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 제기한 소송으로 인해 재판을 앞두고 있기도 하다.

다만 IPO가 진행되면 오픈AI의 재무 건전성에 대한 시장의 신뢰를 회복하는 데 도움이 될 수 있을 것으로 기대했다. 그동안 투자자들은 향후 수년간 수백억 달러에 달하는 인공지능(AI) 인프라 및 반도체(칩) 관련 투자 비용을 어떻게 감당할 것인지에 대해 의문을 제기하기도 했다.

오픈AI는 현재 1000억달러가 넘는 대규모 자금 조달을 추진하고 있다. 이는 '상장 전 지분투자(프리IPO)' 절차가 될 수 있다고 WSJ는 짚었다. 이번 조달에선 일본 소프트뱅크가 300억달러를 투자하는 방안을 검토하고 있다. 아마존이 목표액의 약 절반인 500억달러를 투입하는 안을 오픈AI 측과 협상하고 있는 것으로 전해졌다.

자금 조달에 성공하면 오픈AI의 기업가치는 8300억달러까지 치솟을 전망이다.

오픈AI의 상장 추진 배경에는 경쟁사 앤스로픽에 대한 견제 심리도 작용한 것으로 전해졌다. 소식통들은 오픈AI 경영진이 앤스로픽이 자사보다 먼저 IPO에 나설 가능성을 우려해 왔다고 WSJ에 설명했다.





샘 올트먼 오픈AI CEO는 지난달 한 포드캐스트에서 "개인적으로 상장사 대표가 되는 것이 좋으냐고 묻는다면 '0%'라고 답하겠다"며 "오픈AI가 상장사가 되는 것에 대해선 기대되는 측면도 있지만 다른 한편으로는 매우 짜증 나는 일이 될 것"이라고 말하기도 했다.





