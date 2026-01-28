[속보] 대구서 보이스피싱 피의자 체포 직후 도주…수갑 찬 채 달아나 경찰 총력 추적

보이스피싱 피의자 압수수색 중 이탈

형사기동대 포함 100여 명 투입

대구에서 전화금융사기(보이스피싱) 범죄에 가담한 혐의로 체포된 40대 남성이 수갑을 찬 채 도주해 경찰이 대대적인 추적에 나섰다.

28일 대구경찰청에 따르면 이날 낮 12시 50분쯤 대구 남구 대명동의 한 빌라에서 보이스피싱 가담 혐의로 검거된 A씨(40대)가 압수수색 과정 중 감시가 소홀해진 틈을 타 현장을 벗어났다. A씨는 체포 당시 수갑을 찬 상태였던 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨의 도주 직후 형사기동대 수사관 전원과 일선 경찰서 수사 인력, 기동순찰대 등 100여 명을 투입해 추적에 나섰다. 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 도주 경로와 이동 동선을 집중적으로 분석하고 있다.

경찰 관계자는 "현재는 도주자의 신병 확보에 수사 역량을 총동원하고 있다"며 "구체적인 수사 내용은 공개하기 어렵다"고 말했다.





경찰은 A씨가 장거리 이동은 쉽지 않았을 것으로 보고, 주거지 인근과 주요 이동 가능 구간을 중심으로 수색 범위를 확대하고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

