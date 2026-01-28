당무 복귀한 장동혁 "한동훈 제명, 절차 따라 진행"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"권성동 의원 최종 판결 지켜볼 것"



장동혁 국민의힘 대표가 28일 당무에 복귀한 가운데 한동훈 전 국민의힘 대표의 제명 여부와 관련해 "당내 문제는 절차에 따라 진행될 것"이라고 했다.

장 대표는 이날 서울 서초구 aT센터에서 열린 '국민의힘 물가 점검 현장 간담회' 참석 뒤 기자들과 만나 "지금 중요한 건 국민의 삶, 경제, 민생"이라며 이렇게 말했다. 사실상 제명 결정을 강행하겠다는 의지를 내보인 셈이다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 서울 서초구 한국농수산식품유통공사(aT) 종합상황실에서 열린 물가 점검 현장 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다.

AD

앞서 국민의힘은 지난 14일 중앙윤리위원회를 열고 한 전 대표의 제명을 결정한 바 있다. 내일 열리는 당 최고위원회에서 해당 안건이 올라 의결될 시 한 전 대표의 제명 절차는 마무리된다.

장 대표는 이날 오세훈 서울시장이 한 전 대표 제명과 관련해 반대 목소리를 내는 등 당내 우려가 나오는 것과 관련해 "절차에 따라 충분한 시간이 주어졌다"며 "절차에 따라 진행하도록 하겠다"며 단호한 입장을 고수했다.

또 "관세 협상이 원점으로 돌아갈 위기에 있고 민생이 타들어 가고 있다"며 "저희가 요구했던 특검도 제대로 관철되지 않고 있다"고 우려했다. 그러면서 "그 외 여러 가지 국내외적인 문제들이 있다"며 산적한 현안에 집중하겠다는 의사를 밝혔다.

권성동 국민의힘 의원이 이날 통일교 불법 정치자금 혐의 재판 1심에서 징역 2년을 선고받은 것과 관련해서는 "야당을 상대로 통일교 관련해서 할 수 있는 수사는 다 했다"며 "수사 과정에서 여당 인사의 일이 조명됐음에도 특검이 그 수사는 뭉갰다"고 강조했다.

이어 "그래서 우리가 통일교 특검을 요구하고 있는 것"이라며 "오늘 1심 선고가 있었는데 지금 이뤄지는 여러 사건에 대해 사법부가 국민이 납득할 수 있는 공정한 판단을 할 것으로 기대한다"고 말했다. 또 "최종 판결까지 지켜볼 것"이라고 했다.

지난 22일 단식을 끝낸 후 얼마 되지 않아 이른 복귀를 했다는 평가가 나오는 것과 관련해서는 미 관세 재인상 논란과 고물가, 특검 수사 부진 등을 짚으며 "이제는 움직일 수 있는 상황이 됐기에 지체할 수 없었다"고 설명했다.





AD

한편 한 전 대표는 이날 서울 영등포구 한 영화관에서 '잊혀진 대통령-김영삼의 개혁 시대'를 관람한 뒤 "부당한 제명을 당하면서도 '닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다'고 했던 김영삼 전 대통령의 말씀처럼 꺾이지 않는 마음으로 국민을 믿고 계속 갈 것"이라고 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>