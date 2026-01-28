李, 코스피 최고점 찍은 날 "여전히 저평가, 성장 가능성 매우 높아"

이 대통령, 28일 외투기업 간담회
"주주 제대로 대접받는 지배구조 만들 것"
주식시장이 최고점 랠리를 이어가고 있는 28일 이재명 대통령이 "대한민국 시장은 여전히 저평가돼 있다"고 말했다. 이 대통령은 "(한국은) 인적 자원이나 물적 기초가 매우 뛰어나기 때문에 앞으로도 성장 발전 가능성은 매우 높다"고 평가했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대에서 외국인투자기업과 가진 간담회에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "아마 여러분께서는 대한민국의 현재 경제 상황에 대해 과거와는 다른 면모를 보시는 측면이 있을 것"이라며 "드러나는 게 아무래도 주식 시장의 전례 없는 변동"이라고 강조했다.
이 대통령은 "이렇게 될 줄 알긴 했는데 예상보다 너무 빨라서 놀랍다는 생각도 한다"면서도 "한편으로 생각해 보면 정상화의 과정이기 때문에 대한민국이 가지고 있는 원래의 기초 체력 이하로 평가되고 있던 것이 이제는 조금 제대로 평가받는 과정에 있는 것 같다"고 분석했다.
그러면서 "우리 대한민국의 주식시장이 대한민국에 투자하시는 여러분들의 미래를 좀 보여주는 것 아니냐 이런 생각이 든다"고 언급했다.
또 이 대통령은 "국가의 주인이 국민인 것처럼 회사의 주인은 주주여야 하는데, 실제로 주인 취급을 받고 있느냐"라며 "제대로 민주적이지 않은 것 같다. 지배구조를 개혁해서 주주가 제대로 대접받는 합리적인 기업 경영 지배구조를 만들겠다"고 약속했다.
이어 이 대통령은 "시장이 불공정하고 불투명하면 되겠느냐"라면서 "소위 주가 조작으로 대한민국이 참 망신살을 샀는데 지금부터 그런 건 없다"고 목소리를 높였다. 그러면서 "철저하게 주식 시장의 공정성과 투명성을 확보하겠다. 제가 그런 것 하는 것에 자신이 있다"고 얘기했다.
한국 주식시장의 저평가 원인 중 하나로 꼽히는 한반도 평화 리스크에 대해서는 "그 문제는 걱정 안 해도 된다"며 "불필요하게 북한과 군사적으로 대결하거나, (북한과의) 갈등이 격화되거나 하지 않는다"고 설명했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
