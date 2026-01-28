제주항공 동남아 노선 외국인 승객만 36만명 탔다…코로나19 이후 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태국인 21.4%로 최대

필리핀 탑승객 수 급성장

지난해 제주항공을 이용해 한국과 동남아시아를 오간 외국인 탑승객이 코로나19 이후 최대치를 경신했다.

제주항공은 지난해 제주항공의 한국~동남아 노선을 이용한 외국인 탑승객은 35만9000여 명이라고 28일 밝혔다.

이는 2023년과 2024년의 34만4000여명과 32만8000여 명을 모두 넘어선 수치다. 지난해 12월 탑승객은 4만2000여명을 기록해 코로나19 이후 월별 역대 최대 실적을 기록하기도 했다.

지난해 제주항공 동남아 노선을 가장 많이 이용한 외국인은 태국인이다. 전체 외국인 탑승객의 21.4%인 7만6600명이 탑승했다. 이어 ▲필리핀 6만8200명 ▲베트남 3만4300명 ▲미국 3만1000명 순으로 집계됐다.

필리핀 국적 탑승객 성장세가 두드러졌다. 2023년까지 4만2000여명이던 탑승객이 지난해에는 약 62.5% 증가했다. 한국관광공사에 따르면 필리핀은 코로나19 이후 경제 성장과 K-콘텐츠 인기, 비자 완화 조치 등이 맞물리며 국내 여행 수요가 빠르게 증가했다.

2023년 2만800여명에서 지난해 47% 증가한 미국 국적 탑승객의 3명 중 1명은 동남아시아로 이동하기 위해 제주항공을 이용한 환승 수요인 것으로 나타났다.

외국인에게 가장 인기가 많은 동남아 노선은 왕복 기준 인천~방콕 노선이었으며 ▲인천~마닐라 ▲부산~방콕 ▲인천~하노이 노선이 뒤를 이었다.





제주항공 관계자는 "현재 21개의 동남아 노선을 운항하고 있다"며 "유연한 스케줄과 합리적인 운임을 통해 외국인 여행객 수요를 지속적으로 창출할 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

