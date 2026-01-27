"믿을 수 없을 정도로 엉망"…中 관광객 머문 객실 사진에 日 SNS '발칵'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日게스트하우스 측, 훼손된 객실 사진 공개

숙박 매너 두고 온라인 논란

일본 홋카이도 삿포로의 한 게스트하우스가 중국인 관광객 투숙 이후 심하게 훼손된 객실의 모습을 공개하면서 온라인에서 논란이 일고 있다.

중국인 관광객 투숙 이후 엉망이 된 일본 홋카이도 삿포로의 게스트하우스 모습. 사회관계망서비스(SNS)

삿포로의 한 게스트하우스에서 일하는 한 남성은 23일 사회관계망서비스(SNS)에 "젊은 중국인 여성 관광객 2명이 체크아웃한 방은 쓰레기장이었다"며 관련 사진을 게재했다.

그는 "객실은 믿을 수 없을 정도로 엉망이었다"며 "어떻게 이런 상태로 지냈는지 이해할 수 없다"고 썼다.

사진 속 객실은 정리되지 않은 수건, 빈 컵라면 용기, 음료수병, 사용한 티슈 등으로 엉망이 된 모습이다. 욕실에도 사용한 휴지와 수건 등 여러 물품이 널브러져 있다.

이에 게스트하우스는 약관에 따라 추가 청소 비용을 청구했지만, 투숙객 측이 이를 받아들이지 않으면서 현장에서 마찰이 발생한 것으로 전해졌다. 이후 양측은 대화를 통해 문제를 정리했고, 게시물을 올렸던 직원은 관련 사진을 모두 삭제했다.

삭제되기 전까지 이 게시물은 조회 수 1000만회를 넘기며 일본 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산됐다. 일부 누리꾼들은 숙박 매너를 문제 삼았고, 또 다른 한편에서는 특정 국적을 둘러싼 과도한 일반화를 경계해야 한다는 목소리도 나왔다.

한편 춘제(春節·중국의 설)를 앞두고 중국 정부는 자국민들에게 연휴 기간 일본 여행을 자제할 것을 권고했다. 지난해 11월 다카아치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언 이후 재차 일본 여행 자제 권고를 내린 것이다.





중국 외교부는 26일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 일본 사회 전반에서 치안이 불안정한 상황이 이어지면서 중국인을 겨냥한 불법·범죄 사건이 빈발하고 있다고 밝혔다. 중국 정부는 "일부 지역에서는 지진이 연속적으로 발생해 인명 피해가 발생했으며, 일본 정부가 추가 지진 가능성에 대해 경고를 내린 상태"라고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

