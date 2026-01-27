틱톡 美사업 매각하자 오히려 앱 삭제 150%↑…"검열 우려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개인정보·검열 우려…"ICE 비판하면 차단"

틱톡 "데이터센터 정전"…백악관 "검열 아냐"

중국 바이트댄스가 운영하는 동영상 플랫폼 '틱톡'의 미국 사업부가 분리 매각된 이후 틱톡 사용자들의 애플리케이션(앱) 삭제가 급증한 것으로 나타났다. 국가 안보를 위협한다는 이유로 미국 사업 부문을 매각하게 했는데, 오히려 미국민들은 도널드 트럼프 미 행정부의 검열 가능성을 우려하고 있다는 분석이 나온다.

26일(현지시간) 미 CNBC 방송은 시장조사기관 센서타워 자료를 인용해 틱톡의 최근 5일간 미국 내 일일 앱 삭제 건수가 이전 3개월 대비 약 150% 증가했다고 밝혔다.

틱톡 로고. AFP연합뉴스

틱톡은 지난 22일 미국 사업 부문을 분리한 유한책임회사 '틱톡 미국데이터보안(USDS) 합작벤처'를 설립했다. 틱톡의 신뢰·안전 담당 임원 출신인 애덤 프레서가 최고경영자(CEO)를 맡고 미국인이 다수를 차지하는 이사회가 운영한다. 이 회사에서 미국 사용자 데이터 보호와 알고리즘 보안, 소프트웨어 보증, 안전 정책 등을 담당한다.

그러나 틱톡이 지난 22일 업데이트된 개인정보 보호정책에 동의하라는 요청 메시지를 보낸 이후 사용자들 사이에서 부정적인 반응이 나오고 있다. 틱톡이 인종, 성적 지향, 시민권 또는 이민 상태, 재정 정보 등 데이터를 수집할 수 있다는 문구에 반발한 것이다. 소비자들의 우려가 커지며 합작 투자 발표 이후 앱에 대한 여론에 부정적인 영향을 미쳤고, 앱 삭제로 이어진 것으로 보인다. 그러나 CNBC는 2024년 8월에 작성된 개인정보보호 정책에도 동일한 조항이 포함돼 있다고 짚었다.

다만 센서타워에 따르면 앱 삭제 건수 증가에도 미국 내 사용량은 유의미하게 감소하지 않았으며 활성 사용자 수는 지난주 대비 큰 변동이 없는 것으로 나타났다.

검열 우려도 제기되고 있다. 틱톡 이용자들은 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격에 미국 시민 알렉스 프레티가 사망한 사건 관련 영상이 틱톡 측에 의해 차단되거나 게시가 지연되고 있다고 주장하고 있다. 가수 빌리 아일리시도 자신의 오빠 피니어스 오코넬이 프레티 사망 관련 틱톡 영상을 올렸지만, 조회 수가 적게 나왔다고 주장했다. 실제로 이날 기준 해당 영상의 조회 수는 오코넬이 올렸던 다른 영상 대비 10분의 1에 불과하다고 워싱턴포스트(WP)는 전했다.

스티브 블라덱 조지타운대 법학 교수는 지난 25일 경쟁 사회관계망서비스(SNS) 블루스카이에서 자신이 국토안보부를 비판하며 틱톡에 올린 영상이 9시간째 '검토 중' 상태로, 공유할 수 없다고 밝혔다.

3만5700여명의 팔로워를 가진 다른 틱톡 사용자도 ICE를 비판하는 영상을 올렸으나 해당 영상의 조회 수가 0회라며 틱톡이 "노골적으로 검열한다"고 비판했다.

서비스 중단으로 인한 불만도 나왔다. 틱톡 팔로워 400만명을 보유한 크리에이터 나디아 오카모토는 CNBC에 최근 며칠간 앱에 문제가 발생했고 약 24시간 동안 동영상을 올릴 수 없었다며 "온라인에서는 이 모든 것이 우연의 일치인지 검열인지, 어떤 의미인지에 대한 논의가 활발하게 이뤄지고 있다"고 말했다.

이에 대해 틱톡 측은 SNS 엑스(X·옛 트위터)에서 미국 데이터센터의 정전으로 인해 틱톡 등 운영 앱들이 영향을 받았다며 서비스 복구를 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

미 백악관은 성명을 통해 "백악관은 틱톡의 콘텐츠 검열에 관여하지 않았으며, 그와 관련해 어떠한 요청도 한 적이 없다"고 말했다.

다른 미국 기술 기업들도 유사한 불만에 직면한 바 있다. 2023년 팔레스타인 지지자 수천 명이 자신들의 게시물이 메타에서 검열당했다고 항의했다. 회사 측은 내부 버그 탓이라고 설명했다.





미 국가안보국(NSA) 법률 고문 출신 글렌 거스텔 전략국제문제연구소(CSIS) 선임 고문은 틱톡의 콘텐츠 정책에 실제로 변화가 있었는지는 분명하지 않다면서도 "만약 사실이라면, 외국의 콘텐츠 조작에 대한 우려가 국내 검열에 대한 우려로 대체된 것은 우려스러운 일"이라고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

