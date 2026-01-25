'두쫀쿠' 선물 받은 李 대통령…"두바이에서 왔나, 정말 희한해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산서 어린이에게 선물 받아

참모진에 질문하며 관심 보여

이재명 대통령이 한 어린이로부터 최근 유행하고 있는 '두바이 쫀득 쿠키'(두쫀쿠)를 선물 받는 장면이 공개됐다.

23일 울산 울주군 남창옹기종기시장에서 한 어린이에게 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 받은 이재명 대통령. 이재명 대통령 공식 유튜브 캡처

23일 이 대통령 공식 유튜브 채널에는 '두쫀쿠를 아시나요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이 대통령은 '울산의 마음을 듣다' 타운홀미팅에 참석하기 위해 울산을 방문했다. 이 대통령은 미팅 전 남창옹기종기시장을 깜짝 방문했다. 이 대통령이 시민들과 소통하는 과정에서 한 어린이로부터 '두쫀쿠'를 선물 받았다. 선물을 받은 이 대통령은 어린이와 악수를 한 뒤 두쫀쿠를 주머니에 챙겼다.

이어 '두쫀쿠와 함께하는 퇴근길'이라는 제목의 영상에서는 타운홀미팅을 마친 이 대통령이 다음 일정을 위해 자리를 옮기는 도중 참모진에게 두쫀쿠에 관해 질문하는 모습이 공개됐다. 이 대통령이 두쫀쿠를 두고 "두바이에서 온 거냐"라고 묻자 함께 있던 황인권 대통령 경호처장은 "두바이 쫀득한 초콜릿"이라고 답했다. 이어 권혁기 청와대 의전비서관은 "레시피가 두바이다. 속 재료가 두바이인데 요즘 6~7시간 걸려서 살 수 있다"며 "'메이드인 코리아'라고 한다. 두바이에서 온 게 아니라 한국에서 만든 거다"라고 설명했다.

이재명 대통령 공식 유튜브 캡처

이에 이 대통령은 "왜 두쫀쿠인가 했는데 정말 희한하다"며 흥미로워했다.

한편 두바이 쫀득 쿠키는 두바이 초콜릿을 한국식으로 재해석해 만든 디저트다. 마시멜로 반죽 속에 카다이프 면과 피스타치오 스프레드를 넣어 겉은 쫀득하고 속은 바삭한 식감을 살린 점이 특징이다. 지난해 10월 이후 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 입소문을 타며 개인 카페와 베이커리 등에서 품절 사태가 이어졌다.

부산혈액원에서는 지난 23일 지역 내 헌혈의 집 13곳에서 전혈 및 혈소판 헌혈자를 대상으로 1인당 '두쫀쿠' 1개를 답례품으로 제공하는 프로모션을 진행했다. 이 덕분에 헌혈의 집 서면센터의 경우 오전과 오후 예약자가 각 20명으로, 평소보다 2배가량 많았고 이른 아침부터 헌혈을 기다리는 대기 줄이 형성되기도 했다. 겨울철에는 한파와 독감 유행의 영향으로 헌혈 참여가 감소하면서 혈액 보유량이 급격히 줄어드는 경향을 보이는데, 두쫀쿠 덕에 시민들의 자발적인 혈액 공급이 형성된 것이다.





두쫀쿠의 선풍적인 인기로 원재료 수입 가격도 급등했다. 지난 22일 정일영 더불어민주당 의원이 분석한 관세청 자료를 보면, 지난해 1월 t당 1500만원이던 피스타치오 수입단가는 올 1월 약 2800만원으로 1년 새 84% 올랐다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

