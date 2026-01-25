영진·경북산업직업전문학교 곽승호 이사장, 대구 동구청에 이웃돕기 2000만원 기탁

곽승호 경북산업·영진직업전문학교 이사장은 지난 21일, 대구 동구청을 방문, 동구지역 저소득 가정을 위해 이웃돕기 성금 2000만원을 기탁했다.

곽승호 이사장은 "지역 내 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있기를 바라는 마음으로 이번 나눔을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

영진 경북직업산업전문학교 곽승호 이사장(오른쪽 3번째)이 대구 동구청에 2000만원을 기탁한 뒤 윤석준 동구청장(왼쪽 2번째)와 기념촬영을 하고 있다.

윤석준 동구청장은 "지역사회를 위한 따뜻한 나눔을 실천해 주신 곽승호 이사장님께 진심으로 감사드린다"며 "기탁해 주신 성금은 도움이 절실한 저소득 가정을 위해 투명하고 뜻깊게 사용하겠다"고 말했다.





한편, 곽승호 이사장은 2021년 누적 기부금 1억원 이상 개인 고액기부자 모임인 사회복지공동모금회 아너소사이어티 185호 회원으로 가입한 바 있으며, 이후에도 지속적인 나눔 활동을 이어가고 있다.





