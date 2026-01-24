이해찬 前총리 위중…與 "아직 하실 일 많은데…쾌차 소망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조정식 특보도 베트남 출국…대통령 보고



더불어민주당은 24일 베트남에서 건강이 급격히 악화해 위독 상태에 빠진 이해찬 민주평화통일자문회 수석부의장의 조속한 회복을 기원했다.

연합뉴스

AD

정청래 대표는 이날 낮 페이스북에 "베트남 현지에 있는 김현 의원과 통화했다"며 "이 수석부의장이 현재 위중한 상태라고 한다. 조속한 회복을 온 마음을 모아 빈다"고 적었다.

김교흥 의원도 페이스북에서 "마음이 매우 착잡하다"며 "아직 하실 일이 많다. 반드시 쾌차해서 돌아오기를 기도한다"고 밝혔다. 서영교 의원은 "이 수석부의장이 수술 후 안정을 되찾고 있다고 한다"며 "다행이고 존경한다"고 적었다. 서영석 의원은 "당의 큰 어른이신 이해찬 전 대표의 빠른 쾌유를 간절히 바란다"고 밝혔다.

아울러 이 수석부의장의 상태를 파악하기 위해 이재명 대통령의 정무특별보좌관인 조정식 더불어민주당 의원도 현지로 급파됐다.

조 특보는 이날 오전 9시 20분께 인천국제공항을 통해 베트남으로 출국했다. 이 대통령은 전날 이 수석부의장이 위독하다는 상황을 보고받고 조 특보를 긴급히 베트남에 급파하기로 결정했다. 사안이 엄중하고, 현지 공관 보고에 더해 상황을 종합적으로 판단해 전해줄 사람이 필요하다는 판단에 따른 것으로 보인다.

조 특보는 당내에서 친명(친이재명)계로 꼽혔던 6선 의원으로, 이해찬계에 뿌리를 둔 인사이기도 하다. 그는 전날 늦은 오후 청와대로부터 연락을 받은 것으로 전해졌으며, 현지의 상황을 파악해 이 대통령에게 실시간 보고할 것으로 보인다.





AD

한편 이 수석부의장은 전날 베트남 호찌민 출장 도중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 심폐소생술을 받으며 응급실로 이송돼 치료받고 있다. 7선 의원 출신으로 민주당 대표 및 국무총리까지 지낸 당내 대표 원로인 이 수석부의장은 작년 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>