이해찬 전 총리 위독…李대통령, 조정식 정무특보 베트남 급파

병원 이송 중 한때 심정지

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 베트남 출장 중 위독한 상황에 빠짐에 따라 이재명 대통령이 조정식 정무 특보를 현지에 급파하기로 했다.

청와대 대변인실은 23일 "이재명 대통령은 공무출장 중인 이해찬 민주평통 수석부의장이 위독한 상황을 보고 받고 긴급히 조정식 정무 특보를 베트남에 급파했다"고 밝혔다. 이 부의장은 민주 진영의 상징적 인물이다.

이에 청와대는 6선 의원인 조 특보의 급파를 결정한 것으로 보인다. 조 특보는 24일 오전 일찍 베트남으로 출국할 것으로 전해졌다. 이재정 의원 등 더불어민주당 인사들도 항공편이 마련되는 대로 현지로 떠날 계획이다.

앞서 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 출장 중 건강이 급격히 악화해 현지 병원으로 응급 이송됐다. 민주평통 관계자 등에 따르면 이 수석부의장은 이날 베트남 호찌민에 출장 중 호흡이 약해지는 증상이 나타나 구급차를 타고 응급실로 이송됐다. 병원 이송 과정에서 심정지도 있었지만, 심폐소생술을 받으면서 현재 호흡이 돌아온 것으로 알려졌다.





이 부의장은 이날 오전 몸 상태가 좋지 않아 귀국 절차를 준비 중이었던 것으로 알려졌다. 이 부의장은 7선 의원 출신으로 총리까지 지냈다. 그는 지난해 10월 민주평통 수석부의장으로 임명됐다.





