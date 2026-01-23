얼마전에 1만 4000명 해고했는데… '아마존' 또 '줄인다'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창사 이래 최대 규모 해고 예정

글로벌 전자상거래 업체 아마존이 이르면 다음 주부터 수천 명의 기업 직원을 추가로 해고할 예정인 것으로 알려졌다.

미국 매체 '비즈니스 인사이더', 블룸버그통신 등 해외 주요 매체들은 22일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 아마존이 조직 간소화를 위한 대규모 인력 감축에 나선다고 보도했다.

이번 해고는 아마존이 지난해 1만4000개 직위를 삭제한다고 발표한 지 수개월 만에 이뤄지는 것이다. 당시 회사는 "2026년에도 조직 계층을 줄일 수 있는 추가 영역을 찾으면서 인력 감축이 계속될 수 있다"고 밝힌 바 있다.

앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 지난해 6월 직원들에게 보낸 이메일에서 "생성형 인공지능(AI)과 AI 기반 소프트웨어 에이전트는 우리가 업무를 수행하는 방식을 근본적으로 변화시킬 것"이라며 "오늘날 수행되고 있는 일부 직무에는 인력이 덜 필요해질 것"이라고 구조조정을 예고한 바 있다.

아마존은 2022년부터 대규모 구조조정을 시작해 약 2만7000명이 회사를 떠났고, 이번 조치까지 포함할 경우 감원 규모는 총 4만1000명을 넘어설 전망이다.

이들 매체에 따르면, 아마존 전체 직원 수는 약 158만명으로 대다수는 물류센터와 창고에서 근무한다. 이번 해고는 약 35만명 규모의 기업 본사 인력을 대상으로 한다. 아마존 측은 관련 보도에 뚜렷한 입장을 밝히지 않았다．





앞서 베스 갈레티 아마존 수석부사장은 지난 10월 감원 배경을 언급하며 "이 세대의 AI는 인터넷 혁명 이후 우리가 보게 된 가장 혁신적인 기술"이라고 밝혔다. 그러면서 "AI는 기업들이 그 어느 때보다 더 빠르게 혁신할 수 있게 해주고 있다"라고 했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

