의령군, 지역사회 공헌 인물 발굴 나선다

2026년 의령군 군민대상 후보자 추천접수

오는 1월 26일부터 2월 20일까지

경남 의령군은 1월 26일부터 2월 20일까지 2026년 의령군 군민대상 후보자 추천 접수를 실시한다고 밝혔다.

의령군 군민대상은 군의 명예를 드높이고 밝고 건전한 사회 분위기를 조성하기 위해 사회 각 분야에서 타의 모범이 되는 개인 또는 단체를 발굴·시상하고자 마련된 상이다.

시상 부문은 ▲효행상 ▲산업경제상 ▲사회봉사상 ▲문화예술상 또는 체육상 4개 부문으로, 각 부문별 1명(또는 1개 사업체)을 선발한다.

접수된 후보자는 군민대상 심사위원회의 공정한 심사를 거쳐 최종 수상자가 결정되며, 시상은 오는 4월 16일 제51회 홍의장군축제 개막식에서 진행될 예정이다.





한편, 1993년 시작된 의령군 군민대상은 올해로 19회를 맞았으며, 지금까지 총 46명의 수상자를 배출해 군민의 긍지와 애향심을 고취하는 최고의 영예의 상으로 자리매김하고 있다.





