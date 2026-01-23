오미섭 광주 서구의원, 치평동 주민자치회 감사패 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생활환경 개선 등 치평동 현안 해결 공로 인정



광주 서구의회 오미섭 의원이 지난 20일 치평동 주민자치회로부터 감사패를 받았다. 오미섭 의원실 제공

광주 서구의회 오미섭 의원이 지난 20일, 치평동의 생활환경 개선과 주민 안전 증진에 기여한 공로로 치평동 주민자치회로부터 감사패를 받았다.

치평동 주민자치회는 "주민의 목소리를 바탕으로 지역 현안을 함께 고민하고, 치평동에 꼭 필요한 사업들을 추진할 수 있게 지원해준 오미섭 의원의 노력을 높이 평가해 감사패를 수여하게 됐다"고 밝혔다.

오 의원은 주민자치센터 환경개선 지원, 마을정화활동을 비롯해 주민자치회·지역사회보장협의체 등과 함께 마을활동에 참여해 왔다.

특히 '감탄(減炭)마을 치평' 취지에 맞춰 회의실 LED 전광판 설치와 홍보물을 종이로 출력할 수 있는 친환경 프린터 보급이 추진될 수 있도록 지원했으며, 이를 통해 기후위기 대응과 생활환경 개선을 동시에 뒷받침해 왔다.

오 의원은 "주민 여러분이 주신 감사패는 의정활동에 있어 무엇보다 큰 선물"이라며, "앞으로도 치평동을 비롯한 서구 전반에서 주민의 삶의 질을 높이고, 안전하고 쾌적한 마을을 만들기 위한 의정활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





한편, 오 의원은 주민자치 활성화와 생활환경 개선, 친환경 정책 확대를 중심으로 '말보다는 행동으로'지역 밀착형 의정활동을 지속해 나갈 계획이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

