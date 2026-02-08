"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1976년 미국 선수 처음 선보인 뒤 금지

1998년 나가노 대회서 항의성 기술 변화

2024년 볼거리 추구 흐름 금지 규정 해제

일리야 말리닌(22·미국)이 올림픽 무대에서 그동안 피겨계에서 금기시됐던 '백플립'(뒤 공중제비)을 선보였다.

7일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트 프로그램. 미국 일리야 말리닌이 '백 플립' 연기를 펼치고 있다. 연합뉴스

말리닌은 8일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 단체전 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기 막판 백플립을 화려하게 되살렸다.

그동안 백플립은 반세기 가까이 피겨스케이팅에서 '금지된 기술'이었다. 1976년 인스브루크 동계 올림픽에서 테리 쿠비카(미국)가 이 기술을 처음 선보였다. 국제빙상경기연맹(ISU)은 부상 방지 등 선수 보호를 이유로 이듬해부터 백플립을 공식적으로 금지했다. 백플립을 펼친 선수는 성공해도 감점 2점을 받았다.

1998년 나가노 대회에서 수리야 보날리(프랑스)가 심판에게 시위 성격으로 감점을 감수하며 백플립을 강행한 일이 있었다. 1990년대 여자 피겨계를 주름잡던 보날리는 압도적인 기술을 구사하는 선수였지만, '피겨계를 백인과 아시아 선수들이 독식하고 있다'라고 주장하며 자신이 흑인이라 판정에서 손해를 봐왔다고 생각했다. 이런 이유로 마지막 올림픽인 나가노 대회에서 보란 듯 백플립을 보여준 뒤 은퇴했다. 이때부터 백플립은 '저항의 상징'이 됐다.

일리야 말리닌이 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 스케이팅 단체전 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노(이탈리아)=신화연합뉴스

그러나 ISU는 2024년 시대가 변하면서 볼거리를 추구하는 흐름 속에 백플립 금지 규정을 해제했다. 이날 말리닌은 약 50년 만에 올림픽 무대에서 감점 없이 합법적으로 이 기술을 구사한 선수가 됐다. 다만 백플립에 성공하더라도 가산점이 있는 것은 아니다. 말리닌은 경기가 끝난 뒤 "관중들이 통제 불가능할 정도로 크게 환호해줬다"며 "올림픽 무대의 무게감과 감사함을 느낀 순간"이라고 밝혔다. 말리닌은 이날 백플립으로 가장 큰 박수를 받았다.





일리야 말리닌이 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 스케이팅 단체전 남자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노(이탈리아)=AP연합뉴스

이날 말리닌은 98.00점을 획득해 가기야마 유마(일본·108.67점)에 이어 2위에 올랐다. 미국 USA투데이는 "말리닌이 21세기 피겨계에서 불가능으로만 여겨졌던 기술을 해내며 올림픽의 새 페이지를 썼다"라고 평가했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

