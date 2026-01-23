스톤브릿지벤처스, 리브스메드 지분 글로벌 펀드에 매각…오버행 리스크 관리

스톤브릿지벤처스가 포트폴리오 기업인 리브스메드의 보호예수 미설정 잔여 지분 일부를 글로벌 장기투자 펀드에 매각했다고 23일 밝혔다. 투자금 회수를 넘어 시장의 수급 부담을 줄이고 주주 구성을 고도화하기 위한 전략이다.

스톤브릿지벤처스는 보유 중이던 리브스메드 지분 가운데 매각 제한이 없는 물량을 글로벌 롱온리(Long only) 펀드에 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 넘겼다고 밝혔다. 롱온리 펀드는 단기 시세 차익보다 기업의 본질적 가치와 성장성을 보고 중장기 투자를 집행하는 기관 투자자 펀드다.

스톤브릿지벤처스 측은 리브스메드의 기술력과 미래 성장성에 대해 높은 신뢰를 가진 글로벌 투자자를 선별해 이번 거래를 진행했다고 설명했다. 특히 상장 이후 주요 주주들의 지분 매각 과정에서 흔히 발생하는 오버행(잠재적 대량 매도 물량 부담) 이슈를 최소화하고, 외국인 투자 비중을 높여 장기적으로 안정적인 주주 구조를 구축하겠다는 의지가 담겼다.

스톤브릿지벤처스는 향후에도 보호예수가 순차적으로 해제되는 지분 중 펀드 만기 등 사유로 처분이 필요한 물량에 대해서는 장내 매도가 아닌 추가 블록딜을 적극적으로 검토할 방침이다. 이를 통해 주가 변동성을 제어하고 수급 안정성을 유지하겠다는 계획이다. 반면 만기 부담이 없는 펀드가 보유한 지분은 리브스메드와 중장기적인 성장을 함께하는 보유 기조를 지속할 예정이다.





시장에서는 이번 글로벌 자본의 주주 참여를 리브스메드의 성장 잠재력이 대외적으로 입증된 신호로 받아들이는 분위기다. 향후 추가적인 회수 이벤트가 이어지더라도 오버행 리스크가 체계적으로 관리될 것으로 보여 리브스메드의 주가와 수급 안정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.





김대현 기자

