경기관광공사, 평화누리캠핑장 '체류형 관광명소' 육성

경기관광공사가 올해 '평화누리캠핑장'을 체류형 관광 명소로 육성한다.

경기관광공사는 22일 파주 임진각 평화누리에서 국내 주요 인바운드 여행사 31곳과 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이날 협약은 평화누리캠핑장 직영 전환(2024년) 이후 추진해 온 인바운드 관광 협력의 연장선이다.

그동안 경기관광공사는 여행사들과의 협업을 통해 비무장지대(DMZ) 및 경기북부 숙박 인프라 부족 문제 해소를 위해 지속적으로 노력해 왔다. 평화누리캠핑장 연계 DMZ 관광상품을 개발, 지난해 1600여명의 외국인 관광객을 유치했으며 올해는 3000명을 목표로 하고 있다.

특히 올해를 기점으로 평화누리캠핑장에 신규 시설과 다양한 체험 콘텐츠를 적극 도입, 단순 숙박 공간을 넘어 머무는 즐거움이 있는 캠핑장으로 만들 계획이다.

먼저 상반기 중 신규 카라반 9동을 도입하고, 편의동 샤워실 리모델링 등 주요 시설 개보수를 진행해 쾌적하고 안전한 캠핑 환경을 조성할 예정이다.

또 '카라반 방탈출 게임 콘텐츠', '카라반 오락실', '카라반 놀이방', '야외 캠핑 영화관 운영' 등 특화 체험 콘텐츠를 단계적으로 선보여 내·외국인 관광객들에게 차별화된 경험을 제공한다.





경기관광공사 관계자는 "2024년 운영 초기 평화누리캠핑장 연계 외국인 관광상품 개발 협력 여행사가 5개사였으나 다방면의 홍보활동을 통해 올해에는 31개사로 6배 가량 늘었다"며 "평화누리캠핑장이 명실상부한 경기북부 체류형 관광 거점으로 도약하는 원년이 될 수 있도록 지속가능한 관광 모델을 만들겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

