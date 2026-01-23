빗썸, 2026년 첫 임직원 헌혈로 새해 나눔 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빗썸이 2026년 새해를 임직원 헌혈 봉사로 열며 나눔을 이어간다.

빗썸은 지난 21일 서울 강남구 삼원타워 정문 앞에 마련된 헌혈버스에서 임직원을 대상으로 헌혈 및 헌혈증 기부 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 올해 들어 처음으로 진행된 헌혈 활동이다. 새해의 시작을 나눔으로 열겠다는 의미에서 준비했다.

이번 헌혈 역시 기존 행사와 마찬가지로 임직원들의 자발적 참여로 진행됐다. 헌혈에 참여한 50명의 임직원은 현장에 비치된 기부함을 통해 헌혈증 기부에 동참했으며, 모인 혈액 및 헌혈증은 기부 단체에 전달될 예정이다.

빗썸은 단발성이 아닌, 매년 헌혈 및 헌혈증 기부를 이어가며 꾸준한 사회공헌활동을 이어오고 있다. 이를 통해 혈액 수급 안정화에 기여하는 것은 물론, 임직원이 직접 참여하는 생명 나눔 문화를 조직 전반으로 확산해 나가고 있다.





빗썸 관계자는 "2026년 첫 헌혈을 통해서 모인 임직원들의 작은 실천이 소중한 생명을 살리는 데 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 임직원과 함께 일상 속에서 실천할 수 있는 나눔 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





