"이색 여행지로 급부상"…홈앤쇼핑, 중앙아시아 3개국 특별 패키지

오는 25일 오후 6시 20분 방송

홈앤쇼핑이 인기 여행지로 떠오르고 있는 중앙아시아 3개국(우즈베키스탄·카자흐스탄·키르기스스탄) 여행 상품을 소개하는 특별 방송을 진행한다고 23일 밝혔다.

홈앤쇼핑 중앙아시아 3개국(우즈베키스탄·카자흐스탄·키르기스스탄) 여행 상품. 홈앤쇼핑

이번 방송은 오는 25일 오후 6시 20분에 송출된다. 내일투어가 기획한 7박 9일 중앙아시아 3개국 패키지로, 실크로드를 따라 이어지는 고대 유적과 광활한 대자연을 모두 담은 상품을 만날 수 있다.

과거 실크로드 교역의 중심지이자 동서양 문화를 연결하는 핵심지였던 우즈베키스탄에서는 고대 도시 유적과 이슬람 건축 문화의 정수를 경험할 수 있다. 카자흐스탄에서는 전통 시장과 예술 공간 관광은 물론 인근 산악 지역에서 야외활동까지 즐길 수 있다. '중앙아시아의 알프스'로 불리는 키르기스스탄은 청정 자연과 액티비티를 동시에 즐길 수 있는 이색 여행지로 급부상하고 있다.

이번 상품은 여행객들이 선호하는 'NO쇼핑·NO옵션' 조건으로 구성됐다. 홈앤쇼핑 방송을 통해 예약하면 환율 및 유류세 인상에 따른 추가 결제 부담을 전액 면제하는 혜택도 제공한다. 방송 중 상담 예약을 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 200만원 상당의 신세계 상품권을 증정한다.





홈앤쇼핑 관계자는 "중앙아시아는 최근 여행 트렌드로 떠오른 웰니스·자연 친화 여행에 최적화된 지역"이라며 "새로운 여행지를 찾는 고객들에게 색다른 경험과 높은 만족도를 제공할 수 있는 상품이 될 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

