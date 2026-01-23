강남구, 설 앞두고 내달 3일 '직거래장터'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구청 주차장…40개 지자체 특산물 판매

서울 강남구(구청장 조성명)가 설 명절을 앞두고 올 2월 3일 오전 10시부터 오후 5시까지 구청 주차장에서 '2026 설맞이 강남구 직거래장터'를 연다.

강남구 설맞이직거래장터 포스터. 강남구 제공.

이번 직거래장터에는 전국 40여개 지자체와 80여개 생산 농가가 참여한다. 행사장에는 총 60개 판매부스가 들어선다. 한우·사과·배 등 제수용품부터 굴비·버섯 등 지역 특산물까지 한자리에서 만날 수 있다. 현장 구매 물품은 오후 4시까지 택배 서비스(1건당 4000원)로 전국 어디든 보낼 수 있다.

이벤트 존에서는 타로 신년운세 체험과 대형 윷놀이를 진행한다. 농협 부스에서는 5만원 이상 구매한 선착순 300명에게 떡국떡 1kg을 준다.

친선도시 홍보관에서는 양구·증평·당진·영주·칠곡·군산 등 강남구 친선도시들이 특산물과 지역 정책을 소개한다. 새마을부녀회 먹거리장터에서는 잔치국밥, 홍어회, 부침개 등을 판다.

당일 오전 10시 개장식에서는 구청장을 비롯한 지역 인사들이 참석해 새해 소망 퍼포먼스를 진행한다. 현장 방문이 어려운 구민은 오는 26일부터 30일까지 구청 홈페이지와 동 주민센터 리플릿을 통해 품목을 확인한 뒤 생산 농가에 전화로 사전 주문할 수 있다.





조성명 강남구청장은 "산지의 좋은 상품을 가까운 곳에서 만날 수 있는 직거래장터를 준비했다"며 "직거래 장터에서 넉넉하게 장 보시고 가족과 풍성한 명절을 보내길 바란다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

