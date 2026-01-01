美 11월 PCE 물가, 전년比 2.8% ↑ '예상 부합'…다음 주 금리 동결 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실질개인소비 4개월 만에 최대 증가

미국의 11월 개인소비지출(PCE) 물가 상승률이 전월 대비 소폭 확대됐지만 시장 예상치에는 부합한 것으로 나타났다. 인플레이션이 여전히 높은 수준을 유지하면서 다음 주 기준금리 동결 가능성에 무게가 실린다.

22일(현지시간) 미 상무부 산하 경제분석국(BEA)에 따르면 올해 11월 PCE 물가는 전년 동기 대비 2.8% 상승했다. 이는 10월(2.7%)보다 0.1%포인트 높아진 수치로, 다우존스가 집계한 시장 예상치와 일치했다.

변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 물가도 전년 동기 대비 2.8% 상승해 10월(2.7%)을 웃돌았으나, 시장 전망에는 부합했다. 11월 PCE 물가의 전월 대비 상승률은 헤드라인과 근원 지표 모두 0.2%를 기록해 예상과 일치했다.

이날 PCE 물가 지표 발표는 지난해 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)의 여파로 10월과 11월 수치가 함께 공개되면서 이뤄졌다.

인플레이션을 반영한 실질 개인 소비는 전월 대비 0.3% 늘어나 10월(0.1%)보다 증가 폭이 확대됐다. 연말 쇼핑 시즌을 맞아 견조한 소비지출이 유지된 데 따른 것으로 풀이된다. 노동시장 둔화 우려와 고물가 부담에도 불구하고 소비가 비교적 탄탄한 흐름을 이어가며 미국 경제를 떠받치고 있다는 분석이 나온다.

특히 11월 개인 소비는 자동차, 의류, 휘발유 등 상품 지출이 7월 이후 가장 큰 폭으로 증가한 영향이 컸다. 반면 서비스 지출은 의료비 지출 감소로 전월 대비 둔화됐다.

이 같은 지표는 미국 경제의 견조함을 뒷받침한다. 이날 BEA는 미국의 3분기 실질 국내총생산(GDP) 잠정치를 전기 대비 연율 4.4% 성장으로 발표했다. 이는 앞서 공개된 속보치(4.3%)보다 0.1%포인트 상향된 수치로, 수출 호조와 기업 재고 감소 등에 힘입었다.





노동시장이 다소 둔화 조짐을 보이는 가운데서도 견조한 소비를 중심으로 성장 흐름이 유지되고 있다는 신호가 잇따르면서, 다음 주 금리 동결 가능성이 예상된다. 여전히 남아 있는 인플레이션 압력 역시 이런 전망에 힘을 싣고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 현재 금리선물 시장은 Fed가 오는 28일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 현재 연 3.5~3.75% 수준으로 동결할 가능성을 95% 반영 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

