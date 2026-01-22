덴마크 "그린란드 주권 외 모든 분야 협상 가능"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메테 프레데릭센 덴마크 총리는 덴마크령 그린란드 문제와 관련해 주권을 뺀 모든 분야에서 협상할 수 있다고 밝혔다.

AD

프레데릭센 총리는 22일(현지시간) 성명에서 "우리는 안보, 투자, 경제 등 모든 걸 정치적으로 협상할 수 있지만 우리 주권은 협상할 수 없다"고 밝혔다.

그러면서 "그린란드 협상 틀을 마련한 북대서양조약기구(NATO·나토)가 덴마크의 입장을 완전히 인지하고 있다"면서 "전날 도널드 트럼프 미국 대통령과 마르크 뤼터 나토 사무총장의 회동에서 주권과 관련한 논의가 없었다는 점을 확인했다"고 전했다.

프레데릭센 총리는 "영토 보전을 존중한다는 전제로 미국 차세대 공중 미사일 방어체계인 골든돔을 포함한 북극 지역 안보를 어떻게 강화할 수 있을지 동맹국들가 건설적 대화를 계속할 것"이라고 했다. 트럼프 대통령은 전날 CNBC 인터뷰에서 "골든돔과 광물권이 그린란드 관련 합의의 일부가 될 것"이라고 말했다.





AD

한편 미국과 덴마크가 1951년 맺은 그린란드 방위협정 개정도 협상에 포함될 것이라는 전망이 나온다. 미국은 제2차 세계대전 직후 소련 견제를 위해 만든 방위협정에 따라 현재도 그린란드 북단에 공군 우주기지를 두고 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>