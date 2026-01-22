'종합 10위 목표' 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 선수단 결단식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최휘영 장관 “이미 대한민국의 자랑”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 개막이 약 2주 앞으로 다가왔다.

문화체육관광부는 22일 서울 송파구 올림픽파크텔 올림피아홀에서 '2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 선수단 결단식'을 열고 대회에 참가하는 선수들과 임원들을 격려했다.

결단식에는 최휘영 장관, 유승민 대한체육회장, 이수경 선수단장(대한빙상경기연맹 회장)을 포함한 대한체육회 임원 및 종목단체 관계자 등 약 100명이 참석했다.

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)이 22일(현지시간) 서울 송파구 올림픽파크텔 올림피아홀에서 열린 '2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 선수단 결단식'에서 쇼트트랙 최민정(오른쪽), 스피드스케이팅 정재원 선수와 기념사진을 찍고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

최휘영 장관은 격려사에서 "선수 여러분의 끈기와 열정, 서로의 믿음으로 다져 온 팀워크는 이미 대한민국의 큰 자랑"이라며 "빙상 종목에서 이어온 전통과 명성, 설상과 썰매 종목에서 새롭게 펼쳐질 도전의 서사가 세계에서 당당히 빛나길 기대한다"고 말했다.

최휘영 장관은 쇼트트랙 최민정, 스피드스케이팅 정재원 선수에게 '말발굽 소리처럼 힘차게, 세계를 깨울 대한민국의 기백을 응원합니다'라고 쓰인 격려 메시지와 함께 기념품을 전달하며 선전을 응원했다.

유승민 회장은 개식사에서 "올림픽 무대를 먼저 경험한 선배로서 여러분이 이 자리에 서기까지 흘린 땀과 시간의 무게를 잘 안다"며 ""이제는 그동안의 준비 과정을 믿고 여러분의 경기와 시간에 집중해달라"고 당부했다. 또 "체육회는 '팀 업 코리아' 지원 프로그램을 통해 여러 분야에서 여러분이 경기에 전념하도록 준비해왔고, 현지에서도 선수 중심의 지원을 이어가겠다"고 약속했다

이수경 단장은 "종합 순위 10위 진입을 목표로 하고 있다"고 밝혔다.

한국은 쇼트트랙이 처음 정식종목이 된 1992년 알베르빌 대회 10위를 시작으로 동계올림픽에서도 강세를 보였다. 알베르빌 이후 10위권 밖으로 밀려난 때는 2002 솔트레이크시티(14위), 2014 소치(13위), 2022 베이징(14위) 대회 때 뿐이다. 2010 밴쿠버 대회에서는 역대 최고 순위인 5위를 기록했다.

최휘영 문화체육관광부 장관(앞줄 오른쪽 네 번째)이 '2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 선수단 결단식'에서 유승민 대한체육회장(앞줄 왼쪽 네 번째)와 함께 화이팅을 외치고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

25번째 동계 올림픽인 이번 밀라노·코르티나담페초 대회 2월6일부터 22일까지 이탈리아 밀라노와 코르티나담페초 일원에서 열린다. 약 90개 국가올림픽위원회(NOC)의 선수단 2900여명이 참가해 8개 종목, 16개 세부 종목에서 116개의 금메달을 두고 경쟁한다.

현재까지 대한민국 선수단 규모는 선수 71명과 임원 59명이다. 선수 수는 2022년 베이징 대회보다 6명 늘었다.





종목별로 보면 스노보드가 11명으로 가장 많다. 다음으로 쇼트트랙과 봅슬레이가 각각 10명씩, 스피드스케이팅이 9명, 컬링이 7명, 피겨 스케이팅 6명 등이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

