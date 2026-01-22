현대차 노조 "휴머노이드 아틀라스 합의없이 1대도 못 들어와"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대자동차 노동조합이 자회사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 '아틀라스'를 두고 "생산 현장 투입 시 고용 충격이 예상된다"며 "노사 합의 없이 단 1대도 들여올 수 없다"고 주장했다.

2028년 미국 전기차 전용 공장 메타플랜트아메리카(HMGMA)를 시작으로 주요 생산 공정에 아틀라스를 투입하려는 현대차그룹 계획을 두고 노사 갈등이 현실화하고 있다는 분석이 나온다.

전국금속노조 현대차지부는 22일 성명을 내고 "어떠한 상황이 와도 (아틀라스의 현장 투입은) 노동자 입장에선 반갑지 않다"며 이같이 밝혔다.

이어 "연봉 1억원 근로자 3명을 투입하면 3억원의 인건비가 들지만 로봇은 구입비 이후 유지비만 발생해 이익 극대화를 노리는 자본가에게 좋은 명분이 된다"며 "노사합의 없이는 단 1대의 로봇도 현장에 들어 올 수 없다"고 재차 강조했다. 아틀라스로 '피지컬 AI' 기업으로 재평가 받아 최근 현대차의 시가총액이 국내 3위에 올라선 것을 두고는 "웃어야 할지 울어야 할지 모르겠다"고 했다.

현대차그룹은 이달 초 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 아틀라스를 공개, 2028년 미국 조지아주 HMGMA의 부품 분류 공정에 아틀라스를 실전 배치하겠다고 밝혔다. 증권가에선 아틀라스 가격이 13만달러(약 2억원) 수준이 될 것으로 추정하고 있다.





장재훈 현대차그룹 부회장은 지난 5일(현지시간) 'CES 2026' 기자간담회에서 로봇 도입에 따른 일자리 감소 우려에 대해 "위험하고 반복적인 기피 작업에 생산성 있는 로봇을 투입할 계획"이라며 "로봇이 도입되면 이와 관련한 새로운 일거리가 창출될 것"이라고 말한 바 있다.





