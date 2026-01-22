[내일 날씨]"주말까지 춥다"…광주·전남 내일 아침 영하 7도

동부권 건조특보 '불조심'
도로 살얼음·빙판길 주의도
23일 광주와 전남 지역은 아침 기온이 -7도까지 떨어지는 등 강추위가 이어지겠다. 서해안과 내륙을 중심으로는 눈 소식도 예보됐다.
22일 광주지방기상청에 따르면 23일 광주와 전남은 중국 북부지방에서 확장하는 찬 대륙고기압의 영향을 받아 대체로 흐리고 춥겠다.
이날 밤사이 광주와 전남 중부 내륙, 서해안에는 1~3㎝의 눈이 내릴 것으로 보인다. 예상 강수량은 1㎜ 안팎이다. 눈은 주말인 24일까지 이어질 전망이다.
23일 아침 최저기온은 -7도에서 -1도, 낮 최고기온은 4도에서 7도의 분포를 보이겠다. 평년(최저 -5도~0도, 최고 5~8도)보다 낮은 기온 분포를 보이는 데다 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다.
지역별 특보 현황도 대조적이다. 장성, 영암, 무안 등 전남 서부권 8개 시군에는 대설주의보가 발효 중인 반면, 여수와 광양 등 동부 남해안에는 건조주의보가 내려져 있다.
기상청은 건조특보가 발효된 지역을 중심으로 대기가 매우 건조하고 바람도 강하게 불어 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.
추위는 주말 내내 이어지다 다음 주 초 평년 기온을 회복하겠으나, 주 후반 다시 매서운 추위가 찾아올 것으로 기상청은 내다봤다.
광주지방기상청 관계자는 "최근 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전에 각별히 유의해야 한다"며 "면역력이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 건강관리에 신경 써달라"고 말했다.
호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
