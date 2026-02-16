컬링 한일전에 '일장기 10초' 내보낸 JTBC "제작진 과실에 깊이 사과"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국팀 승리에도 일장기 노출

JTBC 독점 중계 속 논란 연속

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 경기 중계에서 JTBC가 광고 화면에 일본 국기를 노출해 사과했다. 방송사는 중간광고 시간에 발생한 실수라고 해명하며 재발 방지를 약속했다.

15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 설예은과 김민지가 스위핑하고 있다. 연합뉴스

AD

사고는 15일 밤(한국시간) 한국 여자 컬링 대표팀과 일본 대표팀의 라운드로빈 5차전 생중계 도중 발생했다. 경기 5엔드 종료 후 약 10초간 광고 화면에 일장기 그래픽이 나타났다. 해당 화면은 광고 내용과 무관했으며, 6엔드 시작 직전 캐스터가 즉각 사과했다.

JTBC는 16일 공식 홈페이지를 통해 "광고 송출 과정에서 일본 국기 그래픽이 잠시 노출됐다"며 "제작진의 과실로 시청자분들께 불편을 드린 점 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "재발 방지를 위해 점검과 관리 체계를 강화하겠다"고 덧붙였다.

이번 경기에서 한국 대표팀은 김은지(스킵), 김민지(서드), 김수지(세컨드), 설예은(리드), 설예지(핍스)로 구성돼 접전 끝에 일본을 7-5로 꺾었다. 이 승리로 한국은 3승2패, 덴마크와 공동 4위에 올랐으며, 일본은 1승4패로 9위에 머물렀다. 한국은 17일 새벽 중국과 6차전을 치를 예정이다.

15일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 일본의 경기에서 한국 대표팀이 7대5로 이긴 뒤 기뻐하고 있다. 연합뉴스

이번 올림픽은 JTBC가 중계권을 독점 보유하고 있으며, 지상파 3사와의 재판매 협상은 결렬됐다. 이에 따라 경기 중계가 JTBC와 JTBC스포츠로만 이루어지면서 일부 경기에서는 시청권 제한 논란이 발생하기도 했다. 지난 13일 최가온(세화여고)의 스노보드 여자 하프파이프 금메달 순간 역시 메인 방송에서는 자막 처리되는 방식으로 전달돼 논란이 일었다.





AD

JTBC는 당시 "쇼트트랙 경기가 국민적 관심이 높은 만큼 메인 방송으로 전환했고, 하프파이프 중계는 JTBC스포츠에서 이어갔다"며 해명했다. 그러나 시청자 사이에서는 "중요 장면이 자막 처리됐다"는 불만이 이어졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>