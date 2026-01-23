지난해 국내 '한센병' 환자 발생 3명…"조기 발견·치료 주력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

25일 '세계 한센병의 날'…한센인 평균 나이 80.9세

국내 신환자 매년 10명 이내로 안정적 관리 중

국내에 체류 중인 외국인 한센병 환자를 조기에 발견하고 치료하기 위해 방역당국이 무료 검진을 늘린다. 한센병이 완치된 후에도 재활과 돌봄이 필요한 고령의 한센인에 대해선 생활환경 개선과 생계비 지원을 이어간다.

질병관리청은 오는 25일 '세계 한센병의 날'을 맞아 이같은 국내·외 한센병 발생 현황을 공유하고, 한센병 퇴치 수준 유지를 위한 예방 정책과 환자관리 성과를 23일 발표했다.

한센병은 '나균'에 의한 감염병으로 과거에는 불치병으로 인식됐으나 현재는 '리팜피신' 1회 복용만으로 전염성이 99.9% 소실돼 감염 위험성이 없는 질환이다. '답손', 리팜피신, '클로파지만' 등 다중약물요법으로 완치가 가능하다.

세계보건기구(WHO)는 한센병에 대한 사회적 낙인과 차별을 없애고 예방 및 완치의 중요성에 대한 인식을 높이기 위해 매년 1월 마지막 일요일을 한센병의 날로 지정했다. 올해 세계 한센병의 날 슬로건은 '한센병은 치료 가능하지만, 진짜 과제는 낙인'이다.

질병청에 따르면 지난해 국내 한센병 신환자는 내국인 1명과 외국인 2명 등 총 3명에 그쳤다. 2024년 신환자 5명보다 감소한 수치로, 환자 수는 최근 10년간 매년 10명 이내로 발생하며 안정적인 관리 수준을 보이고 있다.

다만 전 세계적으로는 2024년 기준 17만2717명의 신환자가 발생했으며, 이 중 72%가 인도, 인도네시아 등 동남아시아 지역에서 집중적으로 나왔다. 작년 국내 내국인 신환자 1명 역시 남태평양 지역 장기 체류자로 확인되는 등 해외 유입에 의한 발생이 계속되고 있다.

이에 질병청은 한센병 조기 발견을 위해 외국인 대상 무료 검진을 연 15회에서 17회로 확대하고, 접근성을 높이기 위해 '주말 찾아가는 이동검진'을 추진하는 등 외국인 대상 한센병 검진사업을 강화하기로 했다. 또 의료진의 진단·치료 역량을 강화하기 위해 피부과와 감염내과 등 의료기관의 협력 네트워크를 구축할 예정이다.

한센병은 완치됐으나 장애가 남은 고령의 한센인에 대한 지원도 이뤄진다. 현재 국내 한센인의 평균 연령은 80.9세로, 노후화된 환경에서 생활하는 경우가 많다. 정부는 이들을 위해 ▲재활 수술 및 보장구 제작 지원 ▲무의무탁 환자 보호시설 운영 ▲정착마을 내 간이 양로주택 거주자에 대한 급식비·난방비 지원 ▲저소득 재가 한센인 생계비 지원 등을 하고 있다.





임승관 질병청장은 "국내 한센병 관리는 선진국 수준을 유지하고 있으나 아직 종식되지 않았다"며 "해외 유입을 통해 지속해서 발생하는 만큼 한센병 조기 발견·조기 치료를 위해 의료진이 관심을 갖고 적극적으로 검사해 달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

