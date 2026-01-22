본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"위기마다 단단해졌다"…70년의 발버둥, 마침내 닿은 '오천피' 고지

김진영기자

입력2026.01.22 17:08

시계아이콘01분 58초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

1956년 대한증권거래소 12개사로 출발
IMF·코로나·계엄 등 숱한 위기 극복
70년간 시가총액 31만배 불려

꿈만 같았던 '오천피'가 현실이 됐다. 1956년 대한증권거래소 출범과 함께 역사의 첫 페이지를 펼친 한국 증시는 태동 70주년을 맞은 2026년 새해 코스피 5000 돌파라는 기념비적인 성과를 일궈냈다.


22일 한국거래소에 따르면 코스피는 0.87% 오른 4952.53에 장을 마감했다. 개장과 동시엔 사상 처음으로 5000을 돌파하며 장중 역대 최고치(5019.54)를 새로 썼다. 전날까지만 하더라도 코스피는 미국발 지정학적 위기 고조 등의 영향으로 5000 문턱에서 번번이 미끄러지는 모습이 연출됐으나 결국 오뚜기처럼 다시 일어서는 저력을 보여줬다.

상장사 12개 시장에서 세계 시총 12위로

코스피가 5000을 돌파한 '붉은 말'의 해 2026년은 한국 주식시장이 태동한 지 70주년이 되는 해라는 점에서도 의미가 깊다. 우리나라의 현대적인 주식시장 역사는 1956년 3월 3일 대한증권거래소 출범과 함께 첫발을 내디뎠다. 국가기록원에 따르면 유가증권시장본부가 처음 개설된 당시 상장회사는 12개에 불과했으며, 시가총액도 150억원 수준이었다.


조흥은행, 저축은행, 한국상업은행, 흥업은행 등 4개 은행과 대한해운공사, 대한조선공사, 경성전기, 남선전기, 조선운수, 경성방직 등 일반기업 6곳, 정책적 목적으로 상장된 대한증권거래소와 한국연합증권금융이 그 주인공들이다. 대부분 인수합병(M&A)되거나 상장폐지 됐지만, 오늘날 한국전력(경성전기·남선전기), CJ대한통운(조선운수), HJ중공업(대한조선공사), 경방(경성방직) 등이 여전히 명맥을 이어가고 있다.


12개로 출발한 상장사는 1973년 100개, 1997년 1000개로 꾸준히 몸집을 불려 나갔다. 이날 기준으로 유가증권시장 844개사·코스닥 1824개사 등 2668사가 국내 증시에서 거래되고 있다. 150억원 수준이었던 시가총액도 가파르게 상승해 지난 16일엔 코스피 시가총액이 사상 처음으로 4000조원을 넘어섰다. 코스닥시장까지 합산하면 4655조2940억원으로 70년간 약 31만배가 늘어난 셈이다. 현재 한국 증시 시가총액은 세계 12위권에 이름을 올리고 있다.


그러나 여느 증권시장이 그렇듯 한국 증시도 꽃길만 걷진 못했다. 1962년 1월 증권거래법을 제정하면서 1961년 4억원에 불과했던 주식거래 대금이 이듬해 1000억원 수준까지 치솟는 등 성장세를 이어가던 와중 1962년 5월 '증권 파동'으로 첫 위기를 맞았다. 시장의 급격한 팽창을 노린 투기 세력으로 인해 거래소가 지급 불능에 빠진 것이다. 매수자들의 결제 약속이 파기되고 주가가 급락하면서 거래소와 증권금융회사는 빚더미에 주저앉았다.


위기를 딛고 일어난 한국 증시는 1981년 3월 증권협회 주도하에 주식 전산화가 추진되면서 비약적으로 성장하기 시작했다. 주식유통시장의 기본 업무가 표준화되고 주식분석기법이 발전하기 시작한 것도 이때다.

"위기마다 단단해졌다"…70년의 발버둥, 마침내 닿은 '오천피' 고지
AD
앞자리 바뀐 1989·2007·2021·2025·2026년

1983년 1월 4일엔 코스피가 처음 세상에 모습을 드러냈다. 시가총액방식의 종합주가지수 제도가 도입된 것이다. 당시 122.52로 처음 공표된 코스피 지수는 1980년 1월 4일의 시가총액을 기준(100)으로 삼아 산출된 값이다.


'3저(저금리·저유가·저환율) 호황'으로 전례 없는 수출 호조와 경제 성장을 맞은 한국 증시는 대대적인 주식 열풍과 함께 서울 88올림픽 이듬해인 1989년 3월31일 최초로 코스피 1000 시대를 열었다. 1992년엔 외국인 자본이 본격적으로 유입되기 시작했고, 1996년엔 코스닥 시장이 문을 열었다. 1997년 국제통화기금(IMF) 외환위기, 2000년대 초 닷컴버블 붕괴 등을 거치며 잠시 위기를 맞긴 했으나 2007년 7월 급속한 경제 회복과 펀드 투자 열풍 등에 힘입어 코스피 2000 시대를 맞이했다.


그러나 시장이 '삼천피' 시대를 향한 장밋빛 미래를 그리기도 잠시 2008년 글로벌 금융위기라는 파도가 덮치면서 코스피는 또 한 번 반토막이 났다. 2017년 글로벌 반도체 산업 호황에 힘입어 한때 2500선을 넘어서기도 했으나, 도널드 트럼프 1기 행정부가 촉발한 미·중 무역 갈등 여파로 투자심리는 다시 얼어붙었다. 2020년 3월 코로나 팬데믹(세계적 대유행)도 증시에 직격탄이 됐다.


1500선까지 추락했던 코스피는 '동학개미운동'으로 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. 전 세계적으로 초저금리 정책에 기반한 경기 부양 기조가 확산하면서 2021년 1월 '삼천피'에 첫 발자국을 찍었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이후 코스피의 상승 곡선은 점차 가팔라졌다. 2024년 말 비상계엄 여파 등으로 2400선이 붕괴하긴 했지만, 이재명 정부 출범과 각종 증시 부양책으로 투자심리가 살아나며 지난해 6월 3000을 회복한 뒤 반년도 지나지 않은 10월 27일 4000 고지에 깃발을 꽂았다. 지난해 75.63% 뛰며 주요국 증시 중 최고 성적으로 마무리한 코스피는 새해 들어서도 파죽지세를 이어가며 이날 앞자리를 '5'로 바꾸는 데 성공했다.




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2110:09
    "K뷰티 따라잡는 J뷰티, 잘못하면 성장세 꺾여"⑧
    "K뷰티 따라잡는 J뷰티, 잘못하면 성장세 꺾여"⑧

    어재선 코스맥스재팬 법인장은 "K-뷰티는 올해 상반기까지 손 쓰지 않으면 하반기부터 (성장세가) 꺾일 것"이라고 경고했다. 어 법인장은 지난달 일본 도쿄 니혼바시역 인근 코스맥스재팬 사무실에서 진행한 아시아경제와의 인터뷰를 통해 "K뷰티가 일본에서 '잘된다'는 안일한 생각으로 접근하면 큰일 날 수 있다"면서 이같이 말했다. K뷰티가 현재 일본에서 '일상'으로 자리잡은 소비재지만, '가성비(가격 대비 성능)'를 갖춘 일

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기