글래스돔, 매출 3년 연속 200% 이상 증가

지난해 매출 전년 대비 233% 늘어



탄소배출 데이터 관리 솔루션 기업 글래스돔은 지난해 전년 대비 233% 증가한 매출을 기록하며 3년 연속 200% 이상의 매출 성장률을 달성했다고 22일 밝혔다. 글로벌 탑티어 제조기업 및 1차 협력사 중심으로 솔루션 확산을 가속화하며 전년 대비 고객사 수를 205% 늘리면서 연간 재의뢰율도 100%를 유지했다.

글래스돔은 2025년 한 해 기술 신뢰도 확보를 최우선 과제로 삼았다. 유럽 카테나엑스(Catena-X) 인증을 국내 최초로 획득하고, ISO·SOC 인증을 동시에 달성하는 등 글로벌 최고 수준의 보안·규제 대응 역량을 입증했다. IGSC와의 환경성적표지(EPD) 검증 연동체계 구축과 탄소국경조정제도(CBAM) 솔루션의 로이드인증원(LRQA) 검증 획득 등을 통해 복잡한 글로벌 환경 규제 대응을 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼 하나로 통합 관리할 수 있는 체계를 마련했다.

아울러 KG모빌리티, 삼성SDI, 삼성전기 등 주요 제조기업과 신규 계약을 체결하며 포트폴리오를 확대하고, 기존 고객사의 공급망 전반에 솔루션 적용을 확장함으로써 탄소 관리의 전 과정에서 영향력을 강화했다.

글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 베트남에서 첫 세미나를 개최하며 동남아 시장 공략에 나섰고 유럽법인을 중심으로 글로벌 정보기술(IT) 서비스 기업 FPT와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하며 유럽 사업 기반을 마련했다. 올해에는 일본 시장 진출도 계획하고 있다. 글래스돔은 올 상반기 손익분기점을 달성한 뒤 3~4년 내 상장한다는 목표다.





함진기 글래스돔 대표는 "탄소 규제는 이제 선택이 아닌 생존의 문제로, 기업이 국제적 경쟁력을 확보하려면 규제의 언어를 이해하고 대응 시스템을 갖춰야 한다"며 "글래스돔은 이제 단순히 관리 기업의 영역을 넘어 업계의 글로벌 표준을 수립하는 리딩회사로 자리매김하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

