박보검, '청소에 진심' 다이슨 앰배서더 선정

신뢰감 이미지, 다이슨 철학과 상통

청소기·공기청정기·헤어기기 전반

다이슨코리아가 공식 앰배서더로 배우 박보검을 선정했다고 22일 밝혔다. 신뢰감 있는 이미지가 혁신을 앞세우는 다이슨의 철학과 맞닿아 있다는 판단이다. 박보검은 향후 청소기·공기청정기 등 가전부터 헤어기기까지 제품군을 폭넓게 아우르는 앰배서더로 활동할 예정이다.

다이슨코리아는 데뷔 이후 신뢰감 있는 이미지를 쌓아오며 대중과 자연스럽게 호흡하는 박보검의 이미지가 엔지니어링을 중심으로 한 다이슨의 기업 철학을 소비자에 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 판단했다고 설명했다. 다이슨 역시 프리미엄 무선청소기 시장을 중심으로 쌓아온 차별화된 사용 경험을 앞세우고 있다. 기술 혁신을 우선하는 철학으로 신제품 출시가 다소 늦다는 지적을 받기도 하지만, 장기적으로 브랜드 신뢰를 강화하는 전략을 고수하고 있다.

박보검은 지난 12일 '스팟앤스크럽 인공지능(AI) 로봇청소기'의 국내 출시를 시작으로, 다이슨의 최신 제품을 소개하는 다양한 캠페인에 나설 예정이다. '스팟앤스크럽 AI 로봇청소기'는 감지· 제거·재확인 등 3단계 청소 프로세스를 구현하며 첨단 AI 기술로 숨겨진 얼룩을 깨끗하게 제거하는 것이 특징이다. 다이슨은 향후 박보검을 앞세워 가전제품은 물론, 헤어기기 전반에 걸쳐 활동 범위를 넓혀가며 기술 혁신이 일상에 제공하는 가치를 전달한다는 계획이다.





박보검은 앰배서더 선정에 대해 "나에게 있어 집은 에너지를 재충전하는 공간이고, 그 공간을 더욱 쾌적하고 효율적으로 만드는 데 기술이 큰 역할을 한다고 생각한다"며 "다이슨의 혁신적인 기술력이 인상 깊었는데, 이를 더 많은 분들께 전할 수 있어 기쁘다"고 전했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

