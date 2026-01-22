합참차장, 나토 군사위 국방총장 회의 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

합동참모본부는 권대원 합참차장이 벨기에 브뤼셀에서 북대서양조약기구(NATO) 본부에서 열린 '나토 군사위원회 국방총장 회의'에 진영승 합참의장을 대리해 참석했다고 22일 밝혔다.

AD

나토 군사위 국방총장 회의는 나토 동맹국 및 파트너국군 고위급 인사들이 참석해 주요 안보 현안에 대해 논의하는 회의체다. 합참은 2010년 최초 참가한 이래 올해 11번째로 참가했다. 합참은 이번 나토 국방총장 회의에 인도태평양파트너(IPP) 자격으로 초청됐다.

권 차장은 주세페 카보 드라고네 나토 군사위원장(이탈리아 해군 대장)을 비롯한 나토 동맹국 및 파트너국 군 고위급 인사들과 접견을 통해 주요 안보 현안에 대한 의견을 교환하고 국제사회 간 지속적인 소통과 협력 확대 필요성에 공감대를 이뤘다.





AD

권 차장은 이번 회의 참석 간 현지 시각 22일 '급변하는 안보환경과 한국의 대응'을 주제로 발표한다. 국제체제의 군비경쟁에 따른 초국가·비군사적 위협과 북한의 사이버, 우주 위협을 포함한 한반도 안보 정세를 전반적으로 평가하고 국제사회와의 긴밀한 협력과 공조를 통해 함께 대응해 나갈 것을 강조할 예정이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>