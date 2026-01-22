"절대 비밀"…女학생에 'A+' 준 교수의 수상한 톡

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과제 제출 안 했는데 최고 학점 부여

'사적만남' 의혹 휩싸인 여대생·교수

제자가 수업 과제를 제대로 제출하지 않았음에도 최고 학점을 부여했다는 의혹을 받는 전직 대학교수에 대해 경찰이 수사에 나섰다. 사제 간 사적인 만남을 갖는 등 부적절한 관계가 있었다는 의혹도 함께 제기됐다.

22일 경기 안양만안경찰서는 업무방해 혐의로 충남 소재 모 사립대 전직 교수 A씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다. 앞서 해당 대학 측은 A씨가 수강생 B씨의 성적을 조작해 학사 운영 업무를 방해했다며 용인서부경찰서에 고소장을 냈고, 경찰은 주거지 관할 등을 고려해 지난해 10월 안양만안서로 사건을 이첩했다.

A씨는 2024년 1학기 수업 당시 과제 마감 직전에 B씨가 완성된 과제를 내지 않았음에도 최고 학점인 A+를 부여해 학사 업무를 방해했다는 혐의를 받고 있다. 그는 같은 해 2학기 B씨와 사적인 만남을 가지며 부적절한 관계를 맺어 왔다는 의혹도 받고 있다.

대학 측은 지난해 9월 교내 대자보 등을 통해 이 같은 사실이 알려지자 징계위원회를 열어 A씨를 파면 조치했다. 파면 징계 의결서에는 A씨가 과제 마감 직전 B씨에게 "여보 8분 남았어요"라는 메시지를 보낸 정황과 함께, B씨가 성적을 확인한 뒤 "아직 안 냈는데 왜 A+예요"라고 묻자 A씨가 "오늘이 성적 입력 마감일이라 어쩔 수 없음. 그리고 이런 건 절대 비밀 알쥐?"라고 답한 내용이 담긴 것으로 전해졌다.





다만 A씨는 현재 혐의를 일부 부인하고 있으며 징계 처분에 불복해 교육부 교원소청심사위원회에 소청 심사를 청구한 것으로 알려졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

