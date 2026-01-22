광주시, 통합 특별법안 놓고 직능별 공청회 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환경·경제·복지·교육 등 9개분야 릴레이 개최

광주광역시가 광주·전남 통합 특별법안을 놓고 분야별 의견을 듣기 위해 직능별 시민공청회를 잇따라 연다. 환경·경제·복지·교육 등 시민 생활과 밀접한 영역을 중심으로 전문가 의견 수렴에 나선다.

광주시는 오는 23일 기후에너지진흥원에서 환경 분야 시민공청회를 시작으로, 광주·전남 통합과 관련한 직능별 시민공청회를 본격적으로 개최한다고 22일 밝혔다. 이번 공청회는 시민의 삶과 밀접한 9개 분야를 중심으로 학계와 현장 전문가, 관련 단체의 의견을 수렴하기 위해 2월 초까지 릴레이 방식으로 진행된다.

강기정 광주광역시장이 지난 19일 동구청 대회의실에서 열린 '광주전남 통합 광주 동구권역 합동공청회'에 참석해 광주전남 통합 추진 경과 및 향후 일정 등을 공유하고 있다. 광주시 제공

환경 분야 공청회에 이어 ▲26일 경제·산업 분야 ▲26일 시민사회단체 분야 ▲27일 사회복지·노인·장애인·보건의료 분야 ▲27일 여성·아동·외국인 분야 ▲28일 교육·청년 분야 ▲29일 문화·관광 분야 ▲30일 건설·안전·교통·노동 분야 ▲2월2일 주민자치회·마을공동체 분야 ▲2월4일 체육 분야 공청회가 차례로 열린다.

각 공청회에서는 광주·전남 통합 추진 경과와 주요 내용, 향후 일정 등을 설명한 뒤 자유로운 질의응답을 통해 다양한 의견과 우려, 제안을 청취한다.

광주시는 분야별 전문적 식견을 가진 전문가들의 의견을 폭넓게 수렴해 사회적 공감대를 확산해 나간다는 방침이다. 단체와 기관을 대상으로 한 소규모 공청회와 간담회도 병행하는 등 다양한 방식의 의견 청취에 나설 계획이다.

김영문 광주·전남통합추진단장은 "시민들은 광주·전남 통합이 자신의 삶에 어떤 영향을 미칠지 궁금해한다"며 "충분한 설명과 공감대 형성을 위해 다양한 의견 수렴 채널을 가동해 나가겠다"고 말했다.





한편 광주시는 교육청과 시의회, 자치구, 자치구의회 등을 대상으로 권역별 합동공청회도 진행 중이다. 합동공청회는 지난 19일 동구를 시작으로 ▲22일 서구(서빛마루문화예술회관) ▲23일 광산구(광산구청 윤상원홀) ▲27일 북구(북구문화센터) ▲28일 남구(빛고을 시민문화관) 등 5개 자치구를 순회하며 열린다.





