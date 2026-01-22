SKT, 협력사 169곳 초청해 안전보건 협력 계획 공유

최우수 협력사 11곳 시상

AD

SK텔레콤은 안전보건 협력사 169곳을 초청해 올해 안전보건 협력 계획 공유에 나선다고 22일 밝혔다.

SKT는 이날 서울 을지로 SKT타워에서 협력사 169개 업체를 초청해, '2026년도 안전보건 상생 협력 계획'을 공유할 예정이다. 행사에는 류정환 SKT 안전보건 최고경영책임자(CSPO), 최훈원 안전보건실장 등 주요 임원과 함께 최우수 안전보건 협력사로 선정된 기업 대표이사와 관계자들이 참석한다.

협력사의 안전 역량 강화를 위해 ▲안전 심화 교육 ▲1대1 맞춤형 방문 컨설팅 ▲안전체험교육관 운영 ▲협력사 안전공모전 등 다양한 지원 프로그램도 지속 운영할 계획이다.

아울러 안전보건 실천 최우수 기업 11곳에 대한 시상식도 함께 진행한다. SKT는 야간 도로 굴착과 관로 이설, 깊이 2.5m 이상 맨홀 내부 선통 작업 등 고위험 작업에서 안전수칙을 철저히 준수한 모범 기업 8곳과, 작업자의 생명과 안전이 위태로운 상황에서 즉각 대응한 우수 기업 3곳을 선정해 최우수상을 수여한다.

최우수 파트너상을 수상한 남영우 해솔정보통신 대표는 "SKT와 함께 작업 현장에서 직원 안전을 최우선으로 삼아 성과를 냈다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 현장의 다양한 의견이 반영돼 더욱 튼튼한 안전보건 체계가 마련되길 기대한다"고 말했다.





AD

류정환 CSPO는 "협력사의 안전이 곧 SKT의 안전이라는 인식 아래 협력사 직원들의 안전보건 역량 강화를 위한 지원을 지속할 것"이라며 "AI 기반 안전기술을 포함해 교육 콘텐츠와 시스템을 꾸준히 고도화해 작업 현장 안전을 더욱 강화해 나가겠다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>