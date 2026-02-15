'1500m 2연패' 노리는 황대헌 결승 진출…신동민도 합류

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m에서 2연패를 노리는 황대헌이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서도 결승에 진출했다. 신동민도 결승행에 성공했다.

황대헌은 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 예선 1조에서 2위를 기록하며 결승에 진출했다.

황대헌이 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 예선 1조에서 윌리엄 단지누(캐나다), 미야타 쇼고(일본)의 뒤를 이어 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

1조에서는 황대헌을 포함해 7명이 경쟁했다. 황대헌은 하위권에서 기회를 노렸다. 오랫동안 6위 자리를 지켰고, 최하위에 있던 류샤오앙이 앞으로 치고나간 뒤에도 서두르지 않았다. 7위에 있던 황대헌은 네 바퀴를 남기고 속도를 올렸고 윌리엄 단지누(캐나다), 미야타 쇼고(일본)에 이어 세 번째로 결승선을 통과했다. 기록은 2분15초83이었다.

비디오 판독에서 2위로 통과한 미야타 쇼고가 레인 변경 반칙으로 실격 처리되면서 세 번째로 결승선을 통과한 황대헌이 조 2위가 됐다. 미야타 쇼고의 반칙으로 넘어진 류사오앙은 어드밴스를 얻어 결승 진출에 성공했다.





신동민은 마지막 3조에서 조 2위를 기록하며 결승에 올랐다. 신동민은 황대헌과 달리 초반부터 선두권에서 경쟁했다. 중반 이후 중위권으로 처지며 한때 5위까지 밀렸으나 펠릭스 피죵(폴란드)이 레이스 중 넘어지면서 마지막 바퀴를 남겼을 때 신동민의 순위는 4위였다. 마지막 바퀴에서 2, 3위를 달리던 펠릭스 러셀(캐나다)과 로베르츠 크루즈베르그스(라트비아)가 엉켜 넘어지며 신동민은 두 번째로 결승선을 통과, 결승행을 확정했다. 기록은 2분17초192였다.





