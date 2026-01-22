항만 안전도 'cm 단위'로 본다…LGU+ 초정밀 관제시스템 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산신항 5부두에 '초정밀측위' AI 안전관제 구축

올 하반기 70대 장비 적용

LG유플러스가 부산신항 5부두 항만 작업자의 안전을 강화하기 위해 초정밀측위(RTK, Real-Time Kinematic) 기반 AI 안전관제시스템을 구축한다. 사진은 부산신항 5부두에 위치한 항만 크레인에 설치된 초정밀측위(RTK) 단말의 모습. 사진제공=LG유플러스

AD

LG유플러스가 부산신항 5부두 항만 작업자의 안전 강화를 위해 초정밀측위(RTK) 기반 인공지능(AI) 안전관제시스템 구축에 나선다고 22일 밝혔다.

LG유플러스는 부산신항 5부두 운영사인 비앤씨티(BNCT), 해운·항만 IT 전문기업 싸이버로지텍과 함께 항만 내 이동 장비와 작업자의 위치를 실시간으로 파악하는 AI 안전관제시스템을 구축한다고 밝혔다. 이 시스템은 RTK와 AI 기반 CCTV 분석을 결합해, 위험이 감지될 경우 작업자·장비·관제센터에 즉각 알림을 제공한다.

이번 시스템의 기술적 기반은 기존 위성항법시스템(GNSS)의 한계를 보완한 것이다. 일반적인 GNSS는 최대 15m 수준의 위치 오차가 발생해 항만처럼 대형 장비가 밀집된 환경에서는 정확한 관제가 어렵다. 크레인과 스트래들 캐리어가 수시로 이동하고, 컨테이너 적재로 시야가 제한되는 항만 특성상 정밀한 위치 인식은 안전사고 예방의 필수 요소로 꼽힌다.

LG유플러스는 지상 기준국과 전용 단말을 연동해 위치 보정 데이터를 실시간으로 반영하는 RTK 방식을 적용했다. 지난해 진행된 실증 결과, 항만 내 스트래들 캐리어의 위치를 1~2cm 단위까지 정밀 추적하는 데 성공했으며, 작업자와 장비 간 거리별 자동 알람 체계도 구현했다.

특히 전국에 구축된 약 200개의 지상 기준국에서 생성한 보정 데이터를 자체 통신 인프라를 통해 연중무휴로 전송하는 체계를 갖춰, 위치 정보의 신뢰성과 안정성을 확보했다는 설명이다.

3사는 실증 성과를 토대로 지난해 12월 AI 기반 항만 안전관제시스템 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했으며, 올해 하반기까지 부산신항 5부두에서 운용 중인 약 70대의 이동 장비에 RTK 기반 관제 시스템을 적용할 예정이다. 향후에는 부산신항 내 다른 부두로도 적용 범위를 확대하는 방안을 검토 중이다.





AD

배준형 LG유플러스 모빌리티사업TF 리드는 "RTK 기반 초정밀측위와 AI 기술을 결합해 항만 작업 환경의 안전 수준을 한 단계 끌어올렸다"며 "첨단 기술을 통해 안전한 항만 구현에 기여하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>