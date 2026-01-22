대전시, 대전고서 공공도서관·근린생활형 등 '복합문화체육시설' 기공식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전 최초 지역-학교 상생공간 탄생...오는 2027년 4월 준공

대전 최초로 학교 내 학생과 지역주민이 함께 이용할 수 있는 학교복합시설을 건립하는 기공식이 열렸다.

대전시가 22일 대전고등학교에서 '생활 SOC(국민편익증진시설) 학교시설복합화 건립 기공식'을 개최했다.

학교시설복합화는 학교의 교육활동 지원 및 지역사회 생활 사회간접자본 확충을 위해 학교 내 학생과 지역주민이 함께 이용할 수 있는 학교복합시설을 건립하는 사업이다.

대전고 사업은 2021년 9월 공모사업에 선정돼, 2023년 1월 설계 공모, 2025년 4월 건축설계를 완료하고 8월 시공자를 선정해 11월까지 기존 체육관을 철거했다.

대전고에 건립될 학교시설복합화 건축물은 연면적 5600㎡, 지하 1층, 지상 3층 규모로, 지상 1층 공공도서관, 지상 2층 생활문화시설, 지상 3층 다목적체육관이 조성된다.

이번 기공식은 그동안의 사업 추진 경과와 향후 계획을 발표하고, 복합화시설 건립을 축하하는 자리로 진행됐으며, 시는 기공식을 기점으로 본격 공사를 착수해 2027년 4월 준공을 목표로 안전하고 체계적으로 사업을 추진할 방침이다.





이장우 대전시장은 "복합화시설이 대전 원도심 지역주민의 여가 활동의 중심이 되고, 학생의 교육환경 개선에도 도움이 될 수 있도록 건립에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

