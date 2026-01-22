‘어디서 읽을지’까지 제안한다…밀리의서재, 밀리플레이스 업데이트

지도 기반 장소 확인 기능 도입

구독자 음료 20% 할인 혜택

독서 플랫폼 kt 밀리의서재가 독서 친화형 오프라인 서비스 '밀리플레이스'에 지도 기반 장소 확인과 공간 큐레이션 등 신규 기능을 도입하며 독서 경험의 오프라인 확장에 나섰다. 밀리플레이스는 전국 제휴 카페에서 책 읽기 좋은 환경을 제공하는 서비스로, 구독자는 음료 구매 시 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.

밀리의서재 서비스 개편 안내 이미지. 밀리의서재 제공

AD

이번 업데이트의 핵심은 '어디서, 어떻게 읽을지'를 돕는 기능 강화다. 새롭게 추가된 '지도' 기능을 통해 구독자는 밀리플레이스 제휴 카페의 위치를 한눈에 확인하고, 지하철 접근성이나 주변 분위기 등 공간 정보를 직관적으로 파악할 수 있다. 검색 중심이던 기존 방식에서 벗어나 실제 이동 동선을 고려한 탐색이 가능해졌다.

마음에 드는 공간을 저장해 관리할 수 있는 '저장한 플레이스' 기능과, 취향과 상황에 맞는 장소를 제안하는 큐레이션 코너 '밀리플레이스 Pick'도 신설됐다. 혼자 사색하기 좋은 카페, 심야 독서 공간 등 테마별 추천을 통해 장소 선택의 부담을 줄이고, 개인 맞춤형 독서 루틴 형성을 돕는다.





AD

밀리의서재는 이번 개편을 통해 온라인에 머물던 독서 경험을 일상 속 오프라인 공간으로 자연스럽게 연결한다는 계획이다. 현재 밀리플레이스는 전국 114개 제휴 카페를 확보했으며, 북토크와 창작 클래스 등으로 독서 기반 커뮤니티 확장도 준비 중이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>