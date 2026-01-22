"벤처 성과가 국가 경쟁력"…혁신벤처업계 신년인사회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한성숙 중기장관 비롯 200명 관계자 참석

벤처 4대 강국 위한 상호협력 다짐

혁신벤처업계가 병오년(丙午年) 새해를 맞아 '벤처 4대 강국 도약'을 향한 상호협력 의지를 다졌다.

한국여성벤처협회를 비롯해 벤처기업협회, 한국벤처캐피탈협회, 초기투자액셀러레이터협회, 코리아스타트업포럼 등 5개 단체는 22일 서울 서초구 엘타워에서 '2026년 혁신벤처업계 신년인사회'를 공동 개최했다. '벤처 4대 강국 도약을 위한 혁신 벤처업계의 발돋움'을 주제로 열린 이날 행사에는 한성숙 중소벤처기업부 장관을 비롯해 벤처기업인과 업계 관계자 200여명이 참석했다.

22일 서울 서초구 엘타워에서 열린 2026 혁신벤처업계 신년인사회에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 중소벤처기업부

성미숙 한국여성벤처협회장은 "정부의 '벤처 4대 강국 도약' 전략에 발맞춰 혁신벤처 생태계의 다양성을 바탕으로 우리 경제의 비약적인 성장을 주도하겠다"며 "정부 정책과 기업 현장이 유기적으로 연결되어 실질적인 성과를 낼 수 있도록 민관 소통의 가교 역할을 강화하고, 혁신벤처인들이 자부심을 가지고 도전하며 새로운 역사를 만드는 데 모든 역량을 집중할 것"이라고 강조했다.

이어진 '혁신벤처 신년 비전 키노트'에서는 공동주최 단체장들이 직접 무대에 올라 협회별 핵심 전략과 실행 계획을 제시했다. 이들은 투자·성장·회수가 선순환하는 생태계 구축과 글로벌 경쟁력 강화를 공통 과제로 제시했다.

성 회장은 벤처·스타트업의 자금 조달과 글로벌 진출을 핵심 과제로 꼽았다. 그는 "여성벤처·스타트업이 자금조달의 골든타임을 놓치지 않도록 강력한 투자 브리지를 구축하고, 세계여성벤처포럼을 실질적인 '매칭 중심 글로벌 플랫폼'으로 강화하겠다"고 말했다.

송병준 벤처기업협회장은 "대한민국 벤처의 성과가 곧 국가 경쟁력"이라며 "벤처금융 확장과 스케일업 지원을 통해 성장 가능한 벤처가 글로벌 경쟁력을 갖추도록 현장에서 실행력을 높이고 투자와 성장이 선순환하는 구조를 만들겠다"고 했다.

김학균 한국벤처캐피탈협회장은 투자 재원 확대와 회수 시장 개선을 화두로 제시했다. 그는 "금융을 마중물로 민간 자본의 유입을 유도하고 코스닥 활성화 펀드 조성, 인수합병(M&A) 및 세컨더리 시장 활성화 등을 통해 투자 선순환 구조의 정상화를 이뤄내겠다"고 강조했다.

전화성 초기투자액셀러레이터협회장은 "극초기 스타트업의 시작과 비상을 돕는 액셀러레이터가 지속가능한 창업생태계 조성의 핵심이 되겠다"며 "투자 다양성 촉진과 규제 개선, 그리고 초기 투자의 회수 환경 개선을 통해 건강한 창업 생태계를 주도하겠다"고 말했다.

한상우 코리아스타트업포럼 의장은 "글로벌 인공지능 전환(AX) 시대를 설계하는 국가 전략의 동반자로서 스타트업이 AX와 글로벌 확장을 현장에서 증명할 수 있는 실행 플랫폼이 되겠다"고 했다.

이날 행사에서는 벤처기업 대표의 현장 사례 발표도 이어졌다. 김효이 이너시아 대표는 바이오·친환경 소재 분야의 글로벌 파트너십 및 해외 진출 전략을 주제로 강연에 나서 시장 수요 기반의 비즈니스 모델과 글로벌 기술 표준 선점의 중요성을 강조했다.





한 장관은 "오늘 이 자리에 함께하신 혁신벤처 단체들이 서로의 경험과 지혜를 나누고, 산업과 분야의 경계를 넘어 협력하는 든든한 동반자가 돼 주시기를 기대한다"며 "2026년에는 정책이 현장에서 더욱 효과적으로 작동하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





