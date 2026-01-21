[날씨]내일 아침 최저 －19도…매서운 한파 지속

연합뉴스

22일 목요일 강추위가 이어지겠다.

22일 아침 최저기온은 -19∼-5도까지 떨어지겠고 낮 최고기온은 －8∼3도에 그치겠다.

지역별로 경기내륙·강원내륙·상원산지·충북·경북내륙은 아침 기온이 －15도 안팎, 나머지 중부지방(강원동해안 제외)과 남부내륙은 －10도 이하로 내려갈 것으로 예보됐다. 강원동해안과 남부해안은 아침 기온이 －10도에서 －5도 사이가 예상된다.

예상 최저기온과 최고기온은 서울 －14도와 －5도, 인천 －13도와 －5도, 대전 －12도와 －2도, 광주 －8도와 1도, 대구 －11도와 0도, 울산 －9도와 0도, 부산 －8도와 2도다.

주말까지 강추위가 이어지겠다. 금요일인 23일은 아침 최저기온이 －19∼－2도, 낮 최고기온이 －4∼7도겠으며 토요일인 24일은 －18∼－1도와 －6∼7도, 일요일인 25일은 －18∼－2도와 －5∼7도겠다.

추위는 우리나라로 찬 북풍이 불어 드는 기압계에 주말 간 변화가 생기면서 점차 풀리겠다. 다음 주 월요일 아침 기온은 －11∼－2도, 낮 기온은 －1∼8도로 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 낮은 수준까지 오를 전망이다.

22일에도 전라서해안과 전북남부내륙, 광주, 전남중부내륙, 전남서부남해안, 제주에 눈이 오겠다. 또 충남과 충북중·남부에 새벽까지, 충남서해안에도 늦은 밤 눈이 내리겠다.

아울러 울릉도와 독도 5∼20㎝, 제주산지 5∼15㎝(많은 곳 20㎝ 이상), 제주중산간 5∼10㎝, 전북서해안과 전남서해안 2∼7㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 제주해안 2∼7㎝, 세종·충남북부내륙·광주·전남중부내륙·전남서부남해안·전북남부내륙 1∼5㎝, 충북중부·충북남부 1∼3㎝, 서해5도·대전·충남(북부내륙 제외) 1㎝ 안팎 정도 눈이 내릴 것으로 예상된다.

전북남부서해안과 전남서해안·중부내륙, 제주, 울릉도와 독도에는 눈이 시간당 1∼3㎝씩 쏟아질 때가 있겠으니 대비해야 한다. 울릉도와 독도, 제주중산간·산지에는 시간당 5㎝씩 폭설이 내릴 때도 있겠다.





22일 해안과 강원산지를 중심으로 순간풍속 시속 55㎞(강원산지는 70㎞) 안팎의 강풍도 불겠다. 충남서해안과 전라서해안, 제주(남부해안 제외), 전남 여수 등 강풍특보가 내려진 지역은 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 이어지겠다.





