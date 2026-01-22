본문 바로가기
수출입은행, 5년간 22조 투입해 AI 대전환 이끈다

오규민기자

입력2026.01.22 08:01

AX특별프로그램 출시
AI 관련 기업에 20조원 규모 대출·보증
2조원 투입해 스타트업 직간접 투자도

한국수출입은행이 향후 5년간 22조원을 투입해 우리 기업의 인공지능(AI) 대전환을 지원한다.


수출입은행은 22일 AX특별프로그램을 출시한다고 밝혔다. 이 프로그램은 ▲대출 및 보증 ▲투자 ▲생태계 육성 등 세 분야를 중심으로 AI 기업을 지원한다. 우선 대출 및 보증 프로그램에 20조원을 투입한다. 고대역폭메모리(HBM) 등 반도체뿐 아니라 데이터센터를 비롯한 인프라 분야에서부터 핵심언어모형(LLM) 개발과 AI솔루션·로봇·AI팩토리 구축 등 활용단계에 이르는 AI 산업 전 분야 기업이 대상이다. 특히 2조원 한도 내에서 대기업은 최대 1.2%포인트, 중소·중견기업은 1.4%포인트까지 금리를 우대한다. 비수도권에 위치한 중소·중견기업은 0.2%포인트를 추가해 최대 1.6%포인트까지 금리를 인하한다.

수은은 2조원 규모의 투자업무도 추진한다. AI칩·모형·솔루션 등 산업 초기 단계 스타트업 기업이 대상이며, 벤처캐피탈(VC) 등을 통한 간접투자뿐 아니라 직접투자도 진행할 예정이다. AI 생태계 육성을 위한 방안도 내놨다. 대기업과 동반으로 해외에 진출하거나 대기업에 AI 관련 품목을 공급하는 중소·중견기업 대상 금리우대를 1%포인트에서 1.5%포인트까지 확대한다. AI 전환을 원하는 중소·중견기업에는 무료 맞춤형 컨설팅도 제공할 계획이다.


수은 관계자는 "AI 산업은 국가의 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라로, AI 대전환 시대에 우리 기업의 경쟁력 확보를 위해 과감하고 전폭적인 금융지원이 필수적"이라며 "AI 산업 전 분야에서 우리 기업들이 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 전방위적 금융지원을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
