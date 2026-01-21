정명섭 대구도시개발공사 사장 "공사현장 갑질·불공정 행위는 조직 존립위협 행위"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'청렴·안전 결의식' 개최

공사 현장 책임자 참석

대구도시개발공사는 지난 20일 대구시 북구 본사 회의실에서 정명섭 사장 주재로 '청렴안전 결의식'을 개최했다.

이날 행사는 새해를 맞아 공사 현장 책임자들과 만나 주요 사업장의 청렴 및 안전 실태를 직접 점검하는 행사로, 단순한 보여주기식 행사를 지양하고 CEO가 직접 현장의 목소리를 듣고 실질적인 안전 청렴 대책을 지시하기 위해 마련됐다. 행사에는 정명섭 사장을 비롯한 경영진과 공사가 추진중인 5개 주요 공사 현장의 책임건설사업관리기술인 및 현장대리인 등 15명이 참석했다.

정명섭 대구도시개발공사 사장과 공사 현장 책임자들이 참석한 가운데 '청렴안전 결의식'이 열리고 있다.

AD

이날 정명섭 사장은 "최근 발생한 타지역 사고 사례 등을 타산지석으로 삼아 단 1%의 위험도 용납해선 안 된다"고 강조했다. 특히 △강풍·화재 등 동절기 재난 상황 대비 철저 △한랭질환 예방을 위한 근로자 안전교육 △실효성 있는 현장 안전 활동 강화 등을 강도 높게 주문했다.

안전과 더불어 공공부문의 신뢰 회복을 위한 고강도 청렴 대책도 함께 논의됐다. 정명섭 사장은 현장 내 갑질 및 불공정 관행을 '조직의 존립을 위협하는 행위'로 규정하며, 상호 존중을 바탕으로 한 투명한 건설문화 정착을 당부했다.

참석자 전원은 '부패 Zero, 재해 Zero' 달성을 목표로 반부패·청렴 및 안전 서약서에 서명하며, 안전하고 공정한 일터 조성을 위해 전사적인 노력을 기울일 것을 약속했다.





AD

정명섭 사장은 마무리 발언을 통해 "청렴과 안전은 CEO부터 현장 실무자까지 전 임직원이 한마음으로 챙겨야 할 최우선 과제"라며, "앞으로도 현장 중심의 소통을 통해 시민들이 믿고 안심할 수 있는 공공기관을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>