수처리 제어장치·등산로 데크… 부산조달청, 지역 5개 기업 '우수조달물품' 선정

"지역 강소기업 기술력 평가"



공공조달시장 진입 문턱 낮춰

부산지방조달청(청장 신봉재)이 2025년 제4회 우수조달물품 지정 심사에서 부산지역 5개사 제품을 최종 선정했다.

이번에 지정된 우수조달물품은 ▲동영테크원의 '수처리를 위한 로직감시 블랙박스 내장형 분산제어 계장 계측 제어장치', ▲비엠티의 '내-아크 성능이 향상된 고압금속폐쇄배전반', ▲한국산전의 '지지애자형 저전력 수동전압 변성기(LPVT)가 적용된 수배전반' ▲엘앤비기술의 '장애 발생시 자동절체 기능이 내장된 LED전광판' ▲수림디앤씨의 '등산로토사유실방지 강화 목재데크' 등 총 5개사 제품이 기술력과 품질 우수성에서 높은 평가를 받았다.

우수조달물품 지정제도는 중소기업이나 초기 중견기업이 생산한 제품 중 기술 및 품질이 우수한 제품을 엄정한 평가를 통해 지정하는 제도이다. 지정된 제품은 법령에 따라 수의계약 및 우선구매제도 등 판로 확대에 정책적 지원을 받게 된다.





신봉재 부산조달청장은 "어려운 경제여건 속에서도 끊임없이 기술개발에 매진한 지역 기업들이 값진 성과를 냈다"며, "현장과 소통하는 적극행정을 통해 기업 성장을 가로막는 규제를 개선하고 기업들이 공공조달을 발판삼아 더 성장할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 힘줬다.

부산지방조달청.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

