미래에셋증권, 고객맞춤형랩 고객잔고 6조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋증권은 일대일 맞춤형 자산관리 서비스인 고객맞춤형랩(지점운용랩)의 고객 잔고(가입금액+운용수익)가 6조원을 넘어섰다고 21일 밝혔다.

지난해 9월 고객 잔고 5조원을 넘어선 지 불과 4개월 만에 거둔 성과다. 특히 잔고 증가분 1조원 중 57%는 운용수익, 43%는 신규가입금액으로 나타났다. 구성비 기준으로 운용수익이 신규 가입금액보다 높아 운용 성과 기여도가 상대적으로 큰 것으로 분석된다.

이 같은 성과는 시장 흐름을 읽는 전략적 자산배분에서 비롯됐다. 미래에셋증권 자산관리사(PB)들은 금리 환경 변화에 대응해 채권형 자산 비중을 탄력적으로 조정하는 한편 국내 증시의 회복 흐름을 반영해 국내 주식 비중을 확대했다. 삼성전자, SK하이닉스 등 대표 종목을 중심으로 포트폴리오를 재편하며 상승 국면의 기회를 적극적으로 포착했다.

체계적인 관리 체계도 성과를 뒷받침했다. 미래에셋증권은 랩어카운트를 한눈에 통합 관리할 수 있는 전용 솔루션을 구축해 리스크 관리 역량을 강화했다. 다양한 분석 툴과도 연계해 맞춤형 자산관리 서비스의 정밀도를 높였다. 운용 현황, 성과, 리스크 지표를 실시간으로 점검할 수 있어 시장 변화에 신속하고 정교하게 대응해 신속한 의사결정이 가능하다.

미래에셋증권 고객맞춤형랩은 PB가 고객의 투자 목적과 재무 상황을 종합적으로 분석해 ▲시황분석 ▲포트폴리오 구성 ▲매매 ▲리스크관리까지 실행하는 서비스다. 미래에셋증권 고객 누구나 모바일트레이딩시스템(MTS) 엠스톡(M-STOCK)을 통해 상담부터 가입까지 진행할 수 있다. 가입 후에는 언제 어디서든 운용 현황을 확인하며 PB와 소통할 수 있다. 지난해 7월에는 신(新) 화상상담시스템을 출시해 비대면 랩 가입 서비스를 고도화해 고객 편의를 높였다.





박건엽 미래에셋증권 고객자산운용본부장은 "고객맞춤형랩 고객 잔고가 6조원을 넘어선 것은 단순한 수치 성장이 아니라 뛰어난 운용성과를 고객들에게 돌려드렸다는 점에서 더욱 값지다"며 "앞으로도 고도화된 리스크 관리와 차별화된 전략으로 맞춤형 자산관리 시장을 선도해 나가겠다"라고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

