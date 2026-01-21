조국 "이혜훈, 스스로 사퇴해야…안 하면 대통령이 지명 철회"

"인사청문회는 열어야…국민 위한 자리"

조국 조국혁신당 대표가 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 자진 사퇴를 압박했다. 사퇴하지 않으면 이재명 대통령이 지명 철회하는 등 결단이 필요하다고도 주장했다.

조국 조국혁신당 대표가 13일 서울 여의도 중소기업중앙화에서 열린 2026년도 중소기업인 신년인사회에서 신년사를 하고 있다. 2026.01.13 윤동주 기자

조 대표는 21일 CBS 라디오에서 "이 후보자가 스스로 사퇴해야 한다"며 "(사퇴하지 않으면) 대통령에게 부담을 주는 행위"라고 말했다. 아울러 "아들이 결혼을 안 한 것처럼 해서 로또 청약으로 돈을 벌었다는 보도를 봤는데 진보와 보수를 떠나서 이런 경우 대부분 장관 후보자 자격이 없다고 본다"며 "대통령에게 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단해야 한다"고 강조했다. 결단하지 않으면 대통령이 지명 철회해야 하냐는 사회자의 질문에는 "그렇다"고 답했다.

조 대표는 이 후보자의 자격에 대해서도 비판적인 입장을 내놓았다. 그는 "이 후보자는 '윤석열 어게인'을 외치고 탄핵 반대를 외친 분"이라며 "지명되고 나서는 입장을 바꿨다는데 그런 소신이 어떻게 하루아침에 손바닥 뒤집듯 바뀌는지 의심스럽다"고 말했다. 이어 "이 후보자가 경제 전문가라고 하는데 신자유주의 경제 철학 및 정책 신봉자"라며 "이재명 정부의 경제 기조와 반대된다"고 덧붙였다.

다만 이 후보자의 인사청문회는 열어야 한다고 주장했다. 조 대표는 "이 후보자에 대해 매우 비판적 입장을 가지고 있지만 법이 정한 절차에 따라가야 한다"며 "인사청문회라는 게 단순히 야당을 위한 자리일 뿐만 아니라 이 후보자를 위한 자리이기도 하고 근본적으로 국민을 위한 자리"라고 설명했다.





한편 조 대표는 오는 6월에 치르는 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거에 출마하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 "지방선거건 재·보궐 선거건 무조건 나간다"며 "당 차원에서 지방 선거 후보자 발굴과 배치를 끝난 후 오는 3월 어디에 나갈지 공개할 것"이라고 말했다. 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거 중에서 어떤 쪽을 희망하냐는 질문에는 "당의 전략기획단이 나가라는 데 나가겠다"고 답했다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

